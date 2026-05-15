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健康 > 心理精神

工作壓力大到無法呼吸！台中白領男失眠崩潰 醫揭焦慮警訊

2026/05/15 15:25

「15至45歲青壯年心理健康支持方案」臨床心理師協助民眾找出壓力來源，必要時轉介精神科治療。（記者蔡淑媛攝）

「15至45歲青壯年心理健康支持方案」臨床心理師協助民眾找出壓力來源，必要時轉介精神科治療。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名30歲白領上班族，最近首次接下大型專案，沒想到工作壓力大到「一上班就喘不過氣」，連續失眠，白天甚至出現呼吸困難症狀；當事人透過衛福部「15至45歲青壯年心理健康支持方案」接受心理諮詢，臨床心理師協助找出壓力來源，並轉介精神科治療，如今情況已明顯改善，持續就醫，工作心態也比過去更自在。

現代人工作、課業壓力沉重，「情緒卡住」已成不少青壯年的共同困擾，台中醫院臨床心理中心今（2026）年配合推動「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務，希望幫助15至45歲民眾及早辨識心理壓力、找到調適方法，必要時也能協助轉介身心科進一步治療。

方案推出後，不少學生與上班族積極申請。院方表示，除了免費方案外，針對白天忙於工作、課業的族群，夜間自費心理諮商服務也相當受到歡迎。

台中醫院臨床心理中心組長盛心毓指出，這名個案因個性要求完美，又是第一次獨立負責大型計畫，導致精神長期緊繃，失眠情況愈來愈嚴重，甚至一到公司就胸悶、喘不過氣。經由心理諮詢，逐漸理解自己的焦慮來源，也透過身心科醫師協助改善睡眠與焦慮問題，目前已能穩定面對工作挑戰，不再每天陷入高壓狀態。

盛心毓表示，台中醫院臨床心理中心是部立醫院中首個獨立設置的臨床心理中心，成立6年來持續推動心理健康服務，院長黃元德支持積極深化跨科合作，不只協助癌症患者心理調適，也投入一般內外科病人的醫病溝通與心理支持。

此外，院方去（2025）年底更與小兒科合作推出「陪你長大」導航站，透過健保心理諮詢服務，協助家長理解孩子情緒與行為反應，希望從兒童到成人都能及早建立心理健康觀念，以更好的身心狀態面對生活與工作挑戰。

台中醫院臨床心理中心提供「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務，必要時協助轉介身心科進一步治療。（記者蔡淑媛攝）

台中醫院臨床心理中心提供「青壯年心理健康支持方案」，提供3次免費心理諮詢服務，必要時協助轉介身心科進一步治療。（記者蔡淑媛攝）

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