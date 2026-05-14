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台灣已向WPRO遞交C肝消除報告 衛福部：指標超越WHO金級標準

2026/05/14 19:14

衛福部表示，我國已向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」，並將於世界衛生大會（WHA）期間舉辦國際論壇，向國際分享防治成果。（資料照）

衛福部表示，我國已向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」，並將於世界衛生大會（WHA）期間舉辦國際論壇，向國際分享防治成果。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕第七十九屆世界衛生大會（WHA）即將在日內瓦登場，衛生福利部表示，已於今年年初向世界衛生組織西太平洋區署（WPRO）遞交「台灣消除C型肝炎報告」，盼提交認證委員會審閱，目前已獲WPRO回覆收悉，並表示將依內部程序處理。

衛福部強調，我國於二○二五年消除C型肝炎相關指標，已超越WHO消除C型肝炎路徑的金級標準，並規劃於WHA期間舉辦國際論壇，向國際分享台灣防治成果。

衛福部指出，為讓國際更了解台灣在消除C型肝炎上的進展與成果，近年也持續透過多元方式對外交流。其中，二○二五年邀請國內專家投稿國際期刊，共發表十一篇綜述文章（Review Article）及一篇編輯評論，並製成專刊，向國際醫界分享台灣經驗。

此外，衛福部今年三月也請外交部協助，將衛福部長石崇良投書轉知在台及駐外館處外媒，說明我國在二○二五年消除C型肝炎各項指標，已超越WHO消除C型肝炎路徑金級標準，相關內容已刊登於史瓦帝尼、厄瓜多等地主流媒體。

配合第七十九屆世界衛生大會（WHA）舉辦，衛福部也規劃於五月十九日在日內瓦舉辦WHA周邊「國際C型肝炎論壇」，盼讓國際更深入了解台灣消除C型肝炎成果，並與國際專家進行實質交流與互動。

衛福部表示，台灣近年持續推動C型肝炎篩檢、口服新藥治療與高風險族群追蹤管理，並以二○二五年消除C型肝炎為目標，希望透過相關成果與國際交流，提升台灣在全球公共衛生領域的能見度。

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