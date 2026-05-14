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健康 > 心理精神

健康網》睡足8小時也沒用！ 研究曝睡覺1習慣 死亡率增48％

2026/05/14 21:02

營養師科提斯表示，研究指出，睡眠規律與死亡風險有關，除了睡多久，睡覺與起床時間也很重要；情境照。（圖取自freepik）

營養師科提斯表示，研究指出，睡眠規律與死亡風險有關，除了睡多久，睡覺與起床時間也很重要；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一放假就熬夜滑手機、追劇，雖然隔天可以睡到自然醒，卻打亂日常規律的入睡節律。營養師科提斯表示，睡眠指引建議，每晚都應有7-9小時的高品質睡。其實不只睡眠質量會影響健康，睡眠時間規律與否，也就是睡覺及起床時間是否固定，也會影響死亡率。國外研究便指出，睡眠時間越規律，死亡風險越低；相反地，若睡眠時間不規律，甚至會導致死亡率增加。

科提斯於臉書粉專「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，國外1篇研究收納超過60,000名來自英國生物樣本庫受試者的數據，透過讓受試者佩戴穿戴式裝置，得到超過1,000萬小時的客觀睡眠數據，並計算「睡眠規律指數」（Sleep Regularity Index, SRI）。SRI分數越高者，代表每天入睡與醒來時間越一致。

科提斯表示，該研究在追蹤受試者平均6.5年後發現，睡眠時間最規律的人，可降低全因死亡率20-48%、癌症死亡率16-39%、心血管疾病死亡率22-57%，顯示睡眠時間越規律，死亡風險越低，而且可能與有良好的生理時鐘相關。

科提斯強調，由此可知，除了在乎睡眠時間長短以及品質之外，也應儘量固定睡覺跟起床時間，研究作者並提醒，睡覺與起床時間，最好不要偏差小時以上較佳。

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