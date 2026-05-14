健康網》Apple Watch高血壓通知在台上線！醫揭準確率：2類人不適用

中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平表示，新工具幫忙偵測身體健康是好事，但儀器仍有局限性，仍應多方測量自己的血壓，以免延誤病情；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕Apple Watch高血壓通知功能昨（13）日起在台灣開放。不過，中華民國心臟醫學會專科指導醫師、宇平診所心臟科醫師劉中平表示，根據國際醫學報導，Apple Watch的高血壓偵測敏感性為41%。也就是說，有41%的機會預測使用者患有高血壓，但卻無法顯示血壓的實際數字，也無法判斷血壓控制的好壞，並認為不適用於高血壓患者與孕婦。

劉中平於臉書粉專發文指出，美國心臟學會權威期刊《高血壓》（Hypertension），針對Apple Watch的高血壓警示功能做了說明，最簡要的重點，包括：

請繼續往下閱讀...

1.已經有高血壓的人與孕婦不適用。

2. Apple Watch的高血壓偵測敏感性（Sensitivity）為41%。

劉中平表示，文章作者包含哈佛和約翰霍普金斯大學的知名學者，重點以Apple Watch的血壓警示會有什麼「危險」來做分析。因為Apple Watch是利用光學心率感測器收集的資料，來分析預測患者是否有高血壓的情況，但無法顯示血壓的實際數字，也無法判斷血壓控制的好壞，對於懷孕或已經有高血壓的患者不適用，學者們甚至擔心已有高血壓患者誤用，為輔助高血壓的治療。

此外，劉中平提及，根據公司提出的資料顯示，Apple Watch偵測高血壓的敏感性是41%。也就是說，如果本身有高血壓，Apple Watch有41%的機會提醒你有高血壓，這樣到底準不準呢？生物統計學常用丟銅板來舉例，如果有一個人罹患高血壓，在量血壓前，用丟銅板為正面來預測他是否血壓已經上升，因為銅板有一半的機會是正面，代表有50%的機會能準確猜中，也就是敏感性為50%。

劉中平說，Apple Watch的新功能可偵測出41%有高血壓的病人，提供提醒功能，但準確度仍比銅板預測低。而且，心臟科醫師擔心大家戴了手錶之後，會因為沒有被提醒高血壓，就誤認為血壓正常，導致疾病沒有被診斷出來，反而延誤治療時機。

劉中平提醒，有各式各樣的新工具來幫忙偵測身體健康是好事，但身為醫生，一定要提醒大家儀器的局限性，仍須多方測量自己的血壓，以免延誤病情。

Apple Watch高血壓通知功能台灣正式上線。（圖／蘋果）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法