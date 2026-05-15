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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》出國玩記得「免疫力護照」 醫：大人小孩皆須打疫苗

2026/05/15 13:05

健康網》出國玩記得「免疫力護照」 醫：大人小孩皆須打疫苗

出國玩很開心，為了能夠避免敗興而歸，「免疫力護照」也要準備好。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕出國玩很開心，然近日世界各地多傳出傳染病疫情，加上曾有藝人於國外旅行時感染流感過世，護照帶上同時，「免疫力護照」也要準備好。

怡兒大安親子診所院長黃斯煒在臉書粉專「怡兒大安親子診所-黃斯煒醫師」表示，暑假出國旅遊很開心，但您與孩子是否準備好足夠的免疫力？大家忙著訂機票、排行程、找美食，卻常忽略一件事：有些病毒，不會因為你在旅行，就對你特別客氣。

黃斯煒提醒，機場、飛機、飯店、遊樂園、人群密集場所，都是病毒最喜歡的「國際交流中心」。尤其對孩子來說，旅行中的生病，往往不是只有發燒而已。半夜急診、國外醫療、行程中斷，才是真正讓家長崩潰的地方。

黃斯煒解析在出國前可以施打的疫苗：

兒童疫苗

B型流行性腦膜炎疫苗：有些疾病真正可怕的地方，不是「常不常見」，而是「惡化速度非常快」。

今（2026）年台灣流行性腦膜炎已達到近5年新高，截至2026年5月5日，已累積7名確診，高於過去五年的0-6例。此外，今年在日本、越南、加拿大、英國，皆有發生確診個案。流行性腦膜炎可怕的地方，在於高併發症率與高死亡率。

以英國今年的疫情來說，30名確診個案，有2名死亡，且是年輕力盛的大學生（18歲及21歲）。B型流行性腦膜炎的疫苗，主要目的是降低侵襲性感染與重症風險，及早防護，防範未然。

RSV單株抗體：建議施打年紀2歲以下。RSV是嬰幼兒常見呼吸道病毒，在人潮多、密閉空間長時間接觸時更容易傳播。小小孩感染後，可能出現喘、呼吸困難、細支氣管炎，甚至需要住院。

自費水痘疫苗（第二劑）：建議施打年紀：4-6歲。很多孩子於1歲後會施打公費第一劑水痘，但疫苗的效力會隨著時間下降，目前疾病管制署亦建議可以在4-6歲入學前，施打第二劑水痘疫苗，以提升疫苗效力。

出國時接觸不同地區人群，亦可能發生突破性感染。旅途中若全身起水泡、高燒、癢到睡不著，真的會讓整趟旅行直接停擺。第二劑水痘疫苗，可進一步提升保護力。

腸病毒71型疫苗：建議施打年紀為2個月到6歲前歲。腸病毒感染在兒童相當常見，但家長與醫師們最擔心的，還是可怕的「腸病毒重症」。這支疫苗可提供很不錯的保護力，避免腸病毒重症發生。除了出國前是一個好的施打時機外，若家中孩子準備進入托嬰、幼兒園，也建議可以提前準備，將免疫力養足後再入學。

大人應該打的疫苗

帶狀疱疹疫苗：很多人以為帶狀疱疹只是「長疹子」。真正麻煩的，其實是後面的神經痛。有人痛幾個月，有人甚至痛幾年。旅行疲勞、熬夜、壓力大，本來就是免疫力容易下降的時候。尤其50歲以上、工作壓力大、睡眠不足族群，更建議提早預防。

成人MMR疫苗｜麻疹・腮腺炎・德國麻疹：近年全球旅遊恢復後，麻疹疫情也開始在多國增加。而麻疹的傳染力極強，很容易就造成群聚感染。在飛機、機場、觀光景點等人潮密集環境，若沒有足夠抗體，就有感染風險。

施打族群建議：

●出生於 1981 年後，不確定接種史或抗體者。

●與嬰幼兒或孕婦同住者。

●醫療、教育、服務、機場等高接觸行業者。

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