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健康網》日本人長壽秘密 研究：飲食講究「平衡」

2026/05/31 09:26

大家多認為：日本傳統料理多半很少又很清淡，使得日本人多半長壽。然營養師老辜透過研究提出不同見解。示意圖。（圖取自freepik）

大家多認為：日本傳統料理多半很少又很清淡，使得日本人多半長壽。然營養師老辜透過研究提出不同見解。示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人對於日本年長者的印象是很長壽，身體很健朗。至於為什麼有這樣的特色，多數以為是因為日本傳統料理多半很少又很清淡，然營養師老辜引用研究，提出不同見解。

營養師老辜在臉書粉專「老辜營養與科學」表示，日本人長壽，其實根本不是因為吃得清淡！一篇涵蓋超過260萬人的大型統合分析研究中，指出日本人的長壽現象，可能與較低的心血管疾病死亡風險有關。

研究指出，他們其實並不是吃的「清淡」，而是藉由整體飲食結構，以及不同食物之間的長期搭配，形成有助於健康促進的營養平衡。研究發現，喜愛的飲食較為接近「傳統日式飲食」的族群：中風死亡風險下降20%、心臟病死亡風險下降19%、心血管疾病死亡風險下降17%。

老辜表示，所謂的傳統日式飲食研究中，高頻率出現了蔬菜、水果、魚類、海鮮、綠茶、海藻、米飯、味噌湯、發酵食物，以及黃豆與黃豆製品等。有趣的是，老辜提及，這樣的飲食結構，其實與地中海飲食有不少相似之處，例如：高植物性食物、高魚類、高膳食纖維，以及較少高度加工的食品。

研究團隊認為，傳統日式飲食並不是完全低脂、完全低熱量，或者完全不吃肉。相反地，它更像是在不同食物之間，建立一種「風險平衡」。

日本的傳統飲食文化，一直都是相對高鹽，但他們同時也攝取大量的蔬菜、水果、魚類、海藻、大豆製品，以及綠茶等。這些食物可能剛好提供：鉀、多酚類、膳食纖維、植物性蛋白，以及omega-3脂肪酸，進一步幫助調整血壓、血脂、血管功能與發炎反應。

研究認為，傳統日式飲食的保護效果，可能來自於「降低高鹽帶來的傷害」。這也暗示了，真正促進健康的飲食，未必是零風險，而是能不能透過整體結構，把風險彼此抵銷與平衡，並長期執行。

同時，蔬菜與水果的攝取增加，與較低的心血管疾病死亡風險有關。其中可能的原因包括：

●鉀離子有助於調整鈉鉀平衡。

●膳食纖維有助於膽固醇代謝。

●植化素可能參與抗氧化與血管保護。

研究認為，較低的「鈉鉀比」與較低的心血管疾病死亡風險有關。這表示不只是「鹽吃太多」會傷身，還有「鉀吃太少」也可能是影響因素之一。尤其魚類攝取增加，與較低的中風死亡風險、心血管疾病死亡風險有關。研究認為，魚油中的DHA與EPA，可能透過以下機制，進一步影響心血管健康：改善血管發炎；調整血管彈性；降低三酸甘油脂，以及影響血小板功能。

老辜說明，黃豆與黃豆製品，是傳統日本飲食中非常具有代表性的部分。例如，豆腐、納豆、味噌、豆漿等。研究發現，特別是發酵黃豆食品，可能與較低高血壓與較佳血管健康有關。背後的機制，可能受到植物性蛋白、大豆異黃酮、發酵作用產生的小分子代謝物所影響。

這也是亞洲飲食與西方飲食，在蛋白質來源上的一個重要差異。傳統日本飲食中的蛋白質來源，往往不是只有肉，還有魚和豆製品共同存在。

研究中也發現，較高綠茶攝取量的族群，中風與心臟病死亡風險更低。這可能與綠茶中的兒茶素（catechins）有關。相關的影響可能有：血壓調控、調整氧化壓力、降低LDL氧化、改善血管內皮功能。

遺憾的是，老辜表示，近幾十年，日本其實已經逐漸出現「飲食西化」。例如，精緻化增加、加工食品增加、蔬菜攝取減少、魚類與黃豆攝取下降，以及肉類與動物脂肪增加。

研究者認為，這可能正在慢慢削弱傳統日式飲食原本的保護效果。甚至有研究比較了「1975年的日本飲食」與「2015年的日本飲食」。

結果發現，1975年的飲食受試者，他們的體脂較低、LDL較低、HDL較高，以及三酸甘油脂較低。

而1975年的飲食特色，正是較少超加工食品、食材種類更多、更多魚類與黃豆、更多蔬菜與海藻、更少精緻化食品，以及更多蒸、煮、生食。

最後老辜總結，日本人長壽，可能從來都不是單靠某一個「神奇食物」，反而是一整套長期累積的飲食習慣。不是只有魚、味噌、納豆或綠茶，整體還包含了菜、茶、海藻、發酵食物、其它豆製品，以及低加工食品的飲食內容。長時間下來，逐漸形成有利於健康維持的飲食結構。「很多時候，身體真正需要的不是極端的清淡，而是善用原型食物的均衡飲食，達到營養之間『剛剛好的平衡』」。

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