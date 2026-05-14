醫師加班費免稅露曙光 衛福部：財政部原則同意明年適用

衛福部指出，醫師加班費免稅拚明年報稅適用，最快6月發函財政部。（資料照）

〔記者羅碧／台北報導〕醫師加班費免稅政策露曙光。衛福部醫事司科長張舒婷今（14）天表示，衛福部與財政部已針對相關方案討論多時，目前規劃方案已大致完成，若本（5）月底前確認可行，最快6月就會正式發文財政部，爭取受僱醫師加班費於明年報稅時適用免稅。她也透露，財政部先前已「原則同意」朝明年適用方向推進。

張舒婷表示，由於今（2026）年已進入5月，今年度報稅資料早已完成，因此不可能回溯適用。今年規劃重點，是建立醫師加班時數與加班費的認定機制，包括要求醫院準備打卡紀錄、排班表等資料，以利未來稅捐機關查核醫師是否確實有加班事實與相對應加班費。

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她指出，若要在明年報稅時適用免稅，今年度就必須開始完整蒐集相關資料，因此近期不少醫院要求醫師打卡，其實就是為政策做準備。醫界對相關消息已知悉許久，不少醫院已陸續建立相關管理制度。

張舒婷說，衛福部去（2025）年起即與財政部持續協商，也曾在立委召開的協調會中討論相關制度。過去主要卡在法規適用問題，因此近來持續與財政部、行政院人事行政總處等單位研商，希望找出可行方案。

她表示，目前方案已接近定案，本月還會再與財政部及相關單位召開會議，確認最後細節。若財政部認為衛福部提出的方案符合規定，衛福部就會正式發文，後續仍須由財政部發布正式函示，才能確定醫師加班費免稅適用條件與實施時間。

至於適用範圍，張舒婷說明，私立醫院醫師可望直接透過函示處理；但公立醫院醫師因涉及公務人員相關法規，仍須配合修法。她指出，目前主治醫師多採責任制，實務上鮮少申報加班費，因此若未來要納入免稅，還需調整現行制度。

此外，軍醫院部分原本也希望納入，但因軍職醫師不適用現行公務人員加班費支給辦法，加上軍人屬24小時待命性質，目前尚無法直接適用現有修法方向，後續將由軍方另行研議相關獎勵或免稅機制

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