打瘦瘦針變禿、雙頰凹？ 營養師曝「吃太少」才是真正問題

快速減重期間若蛋白質攝取不足，身體會優先將營養供給重要器官，頭髮便容易進入休止期而大量脫落；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

〔記者羅碧／台北報導〕「打瘦瘦針後頭髮狂掉」、「瘦是瘦了，但臉整個凹下去」、「便秘好幾天都解不出來」……近年俗稱「瘦瘦針」的GLP-1類藥物掀起減重熱潮，但社群上也出現不少副作用討論。對此，Cofit營養師林岑指出，多數人以為是藥物本身造成問題，但其實更常見的原因是「吃太少」，導致蛋白質、水分與營養攝取不足，再加上體重下降過快，才讓身體與外貌出現變化。

林岑表示，瘦瘦針主要透過延緩胃排空、增加飽足感來降低食慾，確實能幫助減重，但若施打後長期熱量攝取不足，身體便可能出現腸胃不適、掉髮、疲倦，甚至俗稱「瘦瘦針臉」的雙頰凹陷、法令紋加深等問題。她強調，減重不只是「少吃」，更重要的是「吃得夠、補得對」。

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針對不少人抱怨施打後便秘、腹脹或反胃，林岑指出，GLP-1類藥物會影響胃腸蠕動速度，加上食量減少、水分攝取不足，更容易讓排便卡關。她建議，除了增加飲水量與高纖蔬菜攝取，也應避免過度油膩、辛辣食物，必要時可適度補充益生菌與消化酵素，協助維持腸胃道機能。

掉髮也是許多減重者最焦慮的問題之一。林岑表示，快速減重期間若蛋白質攝取不足，身體會優先將營養供給重要器官，頭髮便容易進入休止期而大量脫落。她建議，一般成人每日蛋白質攝取量約為每公斤體重1至1.2公克，減重期間甚至可提高至1.2至1.6公克，若真的沒有胃口，也可透過高蛋白飲補充。

此外，她也提醒，可適度補充生物素、維生素D等營養素，幫助維持毛囊健康與正常頭髮生長，但應避免挑選添加過多香精、香料或精製糖的產品，以免增加身體負擔。

至於許多人擔心的「瘦瘦針臉」，林岑指出，當脂肪流失速度過快，臉部支撐感下降，再加上膠原蛋白流失，就容易出現雙頰凹陷、法令紋加深，看起來顯老、氣色差。她建議，減重速度不宜過快，也可適度補充膠原蛋白，幫助維持皮膚彈性。

有不少人施打後出現疲倦、沒精神等情況。林岑表示，部分人因吃太少，讓身體長期處於低能量狀態，容易影響精神與體力，除維持基本營養攝取外，也可適度補充維生素B群。

林岑提醒，瘦瘦針可作為減重初期的輔助工具，但若想長期維持體態與健康，仍須回歸飲食與生活習慣調整。若施打期間持續出現噁心、嚴重便秘、極度疲倦等症狀，也應盡早與醫師討論，避免「瘦了體重，卻賠上健康」。

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