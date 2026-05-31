健康網》打呼不代表睡得香 醫：恐睡眠呼吸中止症

很多人以為打呼是因為太累或是睡得太熟了，但耳鼻喉科醫師許孟哲表示，鼾聲是呼吸道在狹窄空間裡奮力工作的訊號。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕耳鼻喉科醫師許孟哲在臉書粉專「許孟哲 耳鼻喉科醫師」表示，很多人以為打呼是因為太累或是睡得太熟了，從醫學角度看，那聲聲如雷的鼾聲，其實是呼吸道在狹窄空間裡奮力工作的訊號。

什麼是打呼？

許孟哲說明，打呼是一種物理震動的聲音現象，其本質上是睡眠時呼吸受阻，導致呼吸道結構產生震動而發出的聲音。當空氣流經鼻腔與口腔的過程受到物理性阻礙時，就可能會發生這種現象。

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為什麼會有聲音？

許孟哲表示，打呼的原理其實很像「吹笛子」，主要是氣流與放鬆組織之間的互動：

• 空間變窄：當我們進入深層睡眠，喉嚨、舌頭的肌肉會像斷電一樣幾乎徹底放鬆。這時呼吸道會塌陷變窄，留給空氣通行的空間變小，有打呼狀況的人，此情形更為顯著。

• 氣流加速：當通道變窄，空氣為了擠過去會變得非常急促。這股高速氣流會產生一種「吸力」，把周圍鬆軟的肉往中間吸。 就像用吸管吸飲料，有時吸太快吸管會扁掉一樣。

• 劇烈震動：這些被吸過來的軟組織（像軟顎、懸壅垂）在高速氣流中會像風中的旗子一樣劇烈擺動、互相碰撞，進而發出我們聽到的「雷鳴巨響」。

什麼樣的人容易打呼呢？

•天生結構： 軟顎過低、懸壅垂過長、或是扁桃腺肥大。

•鼻部問題： 鼻中膈彎曲或長期鼻塞，讓人不得不改用嘴巴呼吸。

•體重過重： 脖子脂肪堆積會壓迫呼吸道，增加塌陷機率。

•年齡增長： 隨著年紀大，喉嚨肌肉張力會逐漸減少。

•生活習慣： 睡前喝酒（肌肉會更鬆弛）、過度疲勞或平躺睡姿（舌根易後倒）。

許孟哲提醒，如果打呼聲總是斷斷續續，甚至伴隨呼吸暫停，那可能不只是單純的打呼，而是睡眠呼吸中止症（OSA）。如果你或家人有嚴重的打呼困擾，建議尋求專業醫師評估。

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