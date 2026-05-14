健檢好好看》「肌酸酐」見紅字 營養師3步拆解調整

很多人以為健檢報告提到的「肌酸酐」出現紅字，代表腎臟發生狀況，甚至完全不敢吃肉。（健康網製作；圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕很多人以為健檢報告提到的「肌酸酐」出現紅字，代表腎臟發生狀況，甚至不敢吃肉。營養師曾建銘在臉書粉專「吃對營養所｜建銘營養師」表示，他經常聽到有人說「我這次抽血那個『肌酸酐』紅字啦！我是不是腎臟壞掉，不能吃肉了？」曾建銘回覆，「看到肌酸酐紅字，不一定代表腎臟已經壞掉喔。」

對營養師來說，應該先通過3大關：首先是釐清哪種肌酸酐異常，再檢視是否有特別的生活習慣，最後則是調整飲食。

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第一關：先搞懂，你是哪一種「肌酸酐」異常？

曾建銘表示，血液和尿液的肌酸酐是不一樣的。

血液肌酸酐（Serum Creatinine）：這個比較偏向看腎臟把血中代謝廢物「清出去」的能力。通常不會只看它，還要搭配年齡、性別算出來的 eGFR（腎絲球過濾率） 一起看。如果 eGFR 低於 60，我們才會開始提高警覺。

尿液肌酸酐（Urine Creatinine）：尿液肌酸酐高低，常常只是反映你這泡尿「濃不濃」。它真正的神隊友是「尿白蛋白」，兩個加起來算出的 UACR（尿白蛋白／肌酸酐比） 才是重點！UACR 可以校正尿液濃淡的誤差，大於 30 mg/g 就是一個早期警訊。

第二關：營養師需釐清暫時性異常

這時候我一定會補一句：「單次異常，不等於慢性腎臟病！」因為根據最新的醫學指引，很多生活小事都會讓數字暫時變難看。曾建銘自己會在門診問幾個問題：「最近有感冒、發燒或拉肚子脫水嗎？」、「抽血前幾天，有去重訓或做劇烈運動嗎？」、「最近有泌尿道感染，或是剛好生理期嗎？」、「平常水是不是喝太少了？」、「有沒有吃很多高蛋白粉、健身補劑或突然吃大魚大肉？」、「本身有糖尿病或高血壓嗎？」

如果只是因為最近水喝太少、剛比完賽、或是感冒發燒，通常我們就先別自己嚇自己，把身體養好，之後再重複檢查確認就好！

第三關：飲食不要極端，不是只有「少鹽少蛋白」

很多病人一看到紅字，隔天就開始「水煮仙女餐」，這也不敢吃、那也不敢碰，結果反而營養不良。曾建銘提醒，如果有異常，飲食要這樣調整：

先抓大魔王： 你的血壓、血糖有控制好嗎？這兩個才是傷害腎臟的最大元兇！

蛋白質「吃對量」： 不是所有肌酸酐高的人都要立刻極低蛋白飲食。我們要看你的腎功能分期和營養狀態，吃「對的量與種類」，千萬不要自己亂停蛋白質。

控制「鈉」才是王道： 外食的重鹹湯汁、醬料、加工食品先避開，這對保護腎臟超級有幫助。

水分要平衡： 只要醫生沒有特別限水，基礎原則就是避免讓自己長期脫水，但也不用因為怕腎臟壞掉就硬灌超大量的水。

肌酸酐異常，不是看一個紅字就下結論。血液肌酸酐看過濾、尿液肌酸酐幫忙算比值。真正要一起看的，是你的 eGFR、UACR 有沒有持續 3 個月異常，以及你的生活狀態。

營養師曾建銘。（曾建銘提供）

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