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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

被誤會懷孕！印尼女看護工切除8.6公斤巨瘤 母淚「最好的母親節禮物」

2026/05/08 14:43

來自印尼的女看護工小玲切除8.6公斤腫瘤喜獲重生，感謝彰濱秀傳醫院的醫師林建華（圖左）、李岳聰（圖右）。（記者劉曉欣攝）

來自印尼的女看護工小玲切除8.6公斤腫瘤喜獲重生，感謝彰濱秀傳醫院的醫師林建華（圖左）、李岳聰（圖右）。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕來自印尼的小玲（化名），來台灣當看護工14年，半年來肚子大到像是懷孕10個月，連媽媽都懷疑她要生小孩了，直到肚子痛到受不了到掛彰濱秀傳醫院急診，才發現整個腹腔都被腫瘤塞到爆，手術取出8.6公斤巨瘤，重獲健康的小玲透過手機視訊跟母親報平安，母親掉下眼淚說「子女的健康就是最好的母親節禮物」！

小玲今年40歲，肚子一直變大，本來以為是胖了，衣服都穿不下，原以為是腸胃問題，就去診所就醫，還是未見改善，後來還會背痛，雙腳水腫到行動困難，明明吃不下，四肢都是細細的，肚子卻是大大的，連在印尼的媽媽透過視訊都懷疑她懷孕了，她說「沒有」，都沒有人相信。

小玲表示，當醫師從她的肚子取出8.6公斤巨瘤，她看了都嚇壞了，比懷雙胞胎寶寶還要重，還好腫瘤是良性的，她也告訴移工朋友與親友，千萬不要忍，覺得不對勁就去看醫生就對了。

小玲說她在切除腫瘤前，肚子大到像要臨盆了。（記者劉曉欣攝）

小玲說她在切除腫瘤前，肚子大到像要臨盆了。（記者劉曉欣攝）

彰濱秀傳醫院副院長林建華表示，小玲取出的腫瘤直徑超過50公分，重量8.6公斤，因為腫瘤很大，他邀請在急重難症外科總副院長李岳聰來共同執刀，幸運的是，小玲的腫瘤是良性的。

小玲今天（8日）感謝醫師的手術，讓她重拾健康，她在病床上透過視訊跟媽媽隔海報平安，媽媽都哭了，母親節即將到來，她今天也跟媽媽視訊說「母親節快樂」，對媽媽來說，她的健康就是最好的母親節禮物。

來自印尼的女看護工小玲切除8.6公斤腫瘤，非常驚人。（記者劉曉欣攝）

來自印尼的女看護工小玲切除8.6公斤腫瘤，非常驚人。（記者劉曉欣攝）

小玲開心跟母親視訊通話。（彰濱秀傳提供）

小玲開心跟母親視訊通話。（彰濱秀傳提供）

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