健康網》天天走路破萬卻沒瘦 營養師揭4誤區恐白走

營養師廖欣儀提醒，走路有助增加日常熱量消耗，也能幫助心肺健康、穩血糖，但若誤闖飲食4地雷，減脂效果就會容易被抵銷；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每天走很多路、步數破萬，體重卻還是降不下來，問題不一定出在走路沒效果，而食飲食出問題。營養師廖欣儀提醒，走路有助增加日常熱量消耗，也能幫助心肺健康、穩定血糖與紓壓，但若把運動當成可以多吃的「交換券」，誤闖飲食4地雷，減脂效果就會容易被抵銷。

廖欣儀於臉書粉專「欣儀的營養聊天室」發文指出，日走萬步卻沒瘦的原因，在於許多人會高估走路消耗的熱量，卻低估飲食攝取量。以走路1小時來說，依體重與速度不同，大約消耗180-300大卡；但若因覺得走路很累而喝下一杯全糖珍珠奶茶，熱量達為500-700大卡，多吃一份蛋糕甜點約300-500大卡，一碗白飯約280大卡，若晚上再吃消夜，熱量更恐增加400-800大卡。

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減重卡關飲食4誤區

廖欣儀說明。也就是說，走1小時消耗的熱量，可能1杯飲料就補回來。如果再加上甜點或消夜，甚至直接超過好幾倍。提醒以下常見飲食4誤區須特別留意：

●覺得有走路就可以放鬆吃：減脂看的是整天總熱量，不是算步數。

●白天有走路，晚上就爆吃：白天亂吃，晚上更容易失控。

●走完路很餓，立刻吃點心：選錯高糖高油點心，熱量過高。

●蛋白質不足，飽足感差：容易餓得快，增加嘴饞機率。

有效減重5大關鍵

廖欣儀提醒，真正有效做法，包括：1.持續走路，提高日常活動量；2.每餐先顧蛋白質，攝取蛋、豆腐、魚、雞肉、無糖優格都可以；3.澱粉吃剛好，不必完全不吃；4.蔬菜增加份量感與纖維；5.別把運動當成吃甜食的交換券。

廖欣儀強調，走路是很好的運動，也是健康的起點。但減脂不能只靠算步數，如果飲食吃錯，可能反而吃下體脂肪。

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