衛生福利部豐原醫院推護理人力新制 畢業前報到享獎勵金5萬元！

護師節將至，豐原醫院提前舉辦慶祝大會，在燭光點亮與傳光儀式的溫馨氛圍中，象徵護理專業精神的傳承與延續。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 護師節將至，衛生福利部豐原醫院今天提前舉辦慶祝大會，在燭光點亮與傳光儀式的溫馨氛圍中，象徵護理專業精神的傳承與延續。院方除表揚優秀護理人員外，並宣布全新護理人力招募機制將於7月上路，如提高早鳥報到獎金等，積極布局新世代護理人才培育。

豐原醫院院長李永恒表示，面對護理人力短缺挑戰，醫院持續優化制度與福利，打造具吸引力的職場環境，吸引優秀人才投入臨床服務，新制將於7月上路，新進人員可依個人規劃選擇合適合約，提升職涯彈性與投入意願。

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針對即將畢業的護理學生，豐原醫院並提高「早鳥報到獎金」，護理人員在畢業前完成報到，即可享獎勵金5萬元，採分階段發放方式，鼓勵新進人員穩定投入臨床服務、順利銜接職場，進一步建立「畢業即就業」的人才招募機制，強化護理人力補充動能。

此外，完成最後一哩實習並選擇留任的護理人員，其實習期間可併計為休假年資，作為鼓勵投入臨床的重要誘因。李永恒表示，透過完善的銜接制度與友善環境，協助新進護理人員順利適應臨床工作，提升整體人力穩定性與照護品質。

李永恒指出，選擇在護師節前夕發布新制，除表達對護理人員的肯定與感謝，也希望傳遞「重視人才、積極培育」的理念，未來將持續透過制度優化與人才培育策略，吸引更多優秀護理人才加入，強化醫療服務量能，回應社會對醫療品質的期待。

護師節將至，豐原醫院提前表揚表揚優秀護理人員。（豐原醫院提供）

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