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健康網》藍莓甜不甜看這裡！ 營養師：別再只相信「沉水測試」
〔健康頻道／綜合報導〕把藍莓丟進水中，可以判別出哪個是酸還是甜。營養師高敏敏指出，這個說法可以部分成立，但不是百分百準確。
高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，沉下去的藍莓是密度較高；浮起來是密度較低。成熟藍莓在變熟過程中，水分比例下降、糖分濃度提高、果肉更紮實，因此密度可能增加，所以比較容易沉下去！這也是為什麼部分人會覺得沉下去的比較甜。
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但是，高敏敏指出，要注意的是，「沉下去 = 一定甜」這個論調並不完全準確。因為密度還會受到「品種不同」、「大小不同」、「含水量不同」，以及是否有空隙或果粉，還有採收時間的差異。最重要的是，在選購時，不可能把哪一盒放入水中來判斷吧！
根據農業部「農業知識入口網」衛教資料指出，酸酸甜甜的藍莓，富含抗氧化物質，而且還有超級水果的美稱，它還是杜鵑花的「親戚」。藍莓依商業栽植可以分為5大類，分別為兔眼藍莓、北方高叢藍莓、南方高叢藍莓、半高叢藍莓及矮叢藍莓。
各類藍莓中又以南方高叢及兔眼藍莓的低溫需求較低，多數品種可於高溫潮濕的環境下生長良好並正常開花結實，在台灣環境下，11月起常有零星開花，3-4月為盛花期，果實於4-5月中開始成熟，產期至7月底結束。
高敏敏表示，若買到酸的藍莓，可以加進優格裡面或直接打成紫拿鐵，抗發炎都不錯。此外，她教戰挑選甜藍莓的4個方法：
1.顏色深藍帶紫黑：越成熟通常越甜。
2.表面有自然白霜（果粉）：新鮮且保護層完整。
3.摸起來飽滿有彈性：果肉成熟度佳。
4.聞起來有淡淡果香：熟度高。
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