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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》別速戰速決 網紅醫：男性自慰得宜助性

2026/05/01 21:25

男性不論單身與否，自慰都是正常的。網紅醫師蕾娜則提醒，若手法得宜，能提升性愛品質。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

男性不論單身與否，自慰都是正常的。網紅醫師蕾娜則提醒，若手法得宜，能提升性愛品質。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕男性有生理需求，透過自慰來解決，是很常見的事。網紅醫師蕾娜則在擁有287萬訂閱之頻道，透過影片提醒，相較自慰的頻率，自慰的方式也很重要；蕾娜直言若「手法」錯誤，恐影響往後的性生活品質。該影片在短短10天便獲得近7萬次觀看。

蕾娜說明，首先，許多人從小在自慰時都是「怕被發現、趕快結束」，若養成習慣，恐讓神經系統形成自動化模式。

同時，使用極快的速度，或用力握陰莖，會讓身體只能與這樣的超常刺激有反應。在與伴侶發生性行為時，若刺激強度不及自慰時的程度，可能導致勃起困難或難以達到高潮。

蕾娜強調自慰並不可恥，對於單身男性來說，適時自慰象徵能維持勃起功能，建議男性時常「練習」。她同時提供

放慢速度、提高自我覺察：專心且速度放慢；蕾娜建議採「停－走」（Start-Stop Method）等方法訓練。

多樣化刺激：改變握法、速度，嘗試多種不同姿勢，打破身體慣性。

使用潤滑劑：減少摩擦造成創傷，盡可能模擬真實性行為。

探索敏感帶：如會陰部、睪丸、大腿內側或乳頭；蕾娜提醒，自慰不只是刺激陰莖。

體會骨盆底肌的感覺： 過度緊張的骨盆底肌（類似磨牙導致的緊繃）會限制血流，導致勃起功能障礙或早洩。

避免焦慮：勃起需要「副交感神經」（放鬆）啟動，而射精由「交感神經」（壓力）主導。過度焦慮會切換到壓力模式，導致早洩或疲軟。

最後蕾娜提醒，若察覺自己的勃起功能不如以往，可能是心血管疾病、荷爾蒙失調或神經問題；同時蕾娜強調，如果發現性功能問題，應諮詢醫師，檢查心臟與整體健康狀況。

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