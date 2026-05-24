健康網》閉眼摸鼻子會偏掉大不妙！ 醫警腦梗塞4大危險徵兆

醫師謝炳賢表示，一旦手指動作突然不準、閉眼摸鼻偏移，可能是腦梗塞警訊，務必立刻送急診；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕腦梗塞最重要的關鍵是把握黃金時間送醫，搶救瀕死腦細胞。陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢提醒，若突然出現手指動作不準、單側臉歪手麻、說話異常或劇烈頭痛等症狀，千萬不要拖延，應立刻撥打119送醫。尤其「手指突然不聽話」，可能就是小腦、腦幹或運動神經缺血的重要警訊。

謝炳賢於臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」分享，提供腦梗塞緊急自我判斷的4大關鍵，幫助民眾辨別何時務必立刻送急診的警訊：

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●第1項警訊：手指準確度突然變差

一旦民眾本來做得到，現在閉眼摸鼻子會偏掉，或是動作變得抖個不停，這可能是小腦、腦幹或運動神經的供血出了問題。如果同時伴隨頭暈、走路歪斜、眼球動作異常，務必送醫。

●第2項警訊：合併臉部或肢體的單側異常

微笑時嘴角一高一低，或是雙手舉高時，一側手臂撐不住開始往下掉。單側的臉歪、手麻、腳無力，是腦梗塞最典型的警訊，跟手指測試異常一起出現的話，每一秒都在燒腦細胞。

●第3項警訊：說話突然變奇怪

不是講話變慢，是說出來的話讓人聽不懂、字詞混亂、或根本說不出話。語言中樞在大腦的特定區域，一旦該區塊缺血，說話就直接壞掉。如果你發現身邊的人突然「講話怪怪的」，不要以為他在開玩笑，務必留意可能腦梗塞。

●第4項警訊：突然劇烈頭痛合併上述任何一項

腦梗塞本身不一定會頭痛，但如果出現「有生以來最痛的頭痛」、像被雷打到一樣幾秒內達到頂點，這種叫「霹靂性頭痛」，可能是腦出血或血管瘤破裂，一秒都不能拖，直接叫119。

謝炳賢總結，腦中風治療講求分秒必爭，若發現自己或身邊的人出現動作失準、單側無力、說話異常或劇烈頭痛等警訊，切勿等待觀察，應立刻送醫，才能替大腦與生命爭取更多機會。

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