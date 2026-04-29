健康網》瘦肚很簡單 醫3招瘦出腹肌

想要在海邊大方秀出腹肌？減重醫師蕭捷健提醒，有氧運動也不可偏廢。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕想要在海邊大方秀出腹肌，現在就要行動。新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健在臉書粉專「減重醫師 蕭捷健」表示，自己常被詢問：是不是天天做仰臥起坐跟平板支撐？我的回答是：腹部訓練要做，我自己喜歡「斜板抬腿」，不過它們只是配菜。

蕭捷健以一名女性個案為例，她為了消小腹加入了運動社團，每天和大家一起從 30 下做到 100 下仰臥起坐，結果腰圍竟然完全都沒有變小。這就是大家最常犯的盲點：肚子大就狂練肚子，結果腹直肌真的變壯了，但上面那層頑固的皮下脂肪根本沒有動。

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肌肉變得更大，反而把脂肪往外推，肚子看起來當然更圓了。蕭捷健解釋，「身體運作的邏輯不是這樣子的！」蕭捷健說明，實際上，脂肪細胞需要被血液帶走燃燒，它從來就不是怕外力擠壓。

該怎麼做呢？蕭捷健說明，哥本哈根大學做過一個很有趣的實驗，讓受試者只用單腳做伸展，結果發現有運動的那隻腳，周圍脂肪的血流量明顯增加，脂肪變得更容易被釋放出來，這在醫學上叫做「局部脂肪動員」（Spot Lipolysis）。

蕭捷健舉例：把脂肪想像成倉庫裡的紙箱，你狂做仰臥起坐，就是叫倉庫管理員把紙箱搬到大門口。但是重點來了：如果沒有貨車把它們載走，紙箱放在門口沒有人理，身體最後還是會把它們收回倉庫的深處。而負責把脂肪載走的貨車，就是「有氧運動」。

2023 年挪威團隊的最新研究也證明了這一點。一群人單純跑跑步機，另外一群人則是先做核心再跑跑步機。過了10週之後，先做核心再跑步的人，軀幹脂肪真的掉得比較多。練肚子雖然不能直接幫你瘦肚子，卻能讓那裡的脂肪鬆動，更願意被動員出來燒掉。

如果你明明變瘦了，肚子還在那裡讓你很鬱悶，不要擔心，你的身體沒有壞。從今天開始，我們可以換一個比較好的方法：

1. 今晚先記錄：量一下肚臍上方一指的腰圍，記在手機裡。

2. 改變運動順序：明天開始每兩天一次，洗澡前先做 30 下仰臥起坐或是 30 秒平板支撐，把脂肪搬到門口；接下來去快走或超慢跑 20 分鐘，讓「貨車司機」把脂肪載走燃燒。

3. 飲食小調整：有運動那一天正常吃健康的澱粉；沒有運動的那一天，我們就把碳水化合物減量。

蕭捷健提醒，試試看一、兩週，你會發現這比天天狂做 100 下仰臥起坐有用太多了。

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