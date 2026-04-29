血鉀超標傷心腎 醫示警：嚴重恐猝死

▲亞東醫院腎臟內科主治醫師楊如燁（左起）、台灣腎臟醫學會秘書長方德昭，以及三總腎臟科主治醫師林石化呼籲民眾，應定期抽血檢驗血鉀，若血鉀超過5，應接受治療，不拖延。（記者羅碧攝）

記者羅碧／台北報導

▲高血鉀不一定有明顯徵兆，定期抽血檢查可以了解血鉀數值；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

血鉀失控恐釀致命危機。1名8旬老翁罹患慢性腎臟病、糖尿病及高血壓，近期十分虛弱，並出現意識改變，被緊急送急診，當時心跳僅40次/分，血鉀高達7.4mmol/L，隨時可能引發致命性心律不整與心跳驟停。經藥物治療後血鉀迅速下降，成功避免緊急透析，後續透過飲食與用藥調整，已穩定控制。

5月1日為世界高血鉀日，台灣腎臟醫學會秘書長方德昭提醒，高血鉀常無明顯症狀，可能出現手腳發麻、疲倦無力，嚴重恐導致心律不整、腎衰竭甚至猝死。血鉀正常值為3.5至5.0mmol/L，一旦過5即為高血鉀，應落實「血鉀定期驗，過5治療不拖延」。

請繼續往下閱讀...

落實血鉀定期驗 過5治療不拖延

方德昭指出，高血鉀具突發性，不少患者反覆進出急診，甚至需緊急洗腎。他強調，高血鉀不應只停留在急性處置，而應納入慢性病長期管理，避免反覆惡化。

三軍總醫院腎臟科醫師林石化表示，高血鉀好發於慢性腎臟病、洗腎、心衰竭及糖尿病患者，也可能因使用特定藥物（如RAASi藥物或保鉀型利尿劑）增加風險。研究顯示，高血鉀會使心律不整風險增加59%，重度高血鉀（≥6.5mmol/L）心跳驟停風險達9倍，腎衰竭風險更飆升17倍。他提醒，血鉀超過5.0mmol/L應積極介入，並定期監測。

亞東紀念醫院腎臟內科醫師楊如燁指出，高血鉀管理關鍵在於「飲食、監測與藥物」。鉀離子易溶於水，蔬菜經3至5分鐘汆燙可去除約一半鉀含量，應避免生食或乾燥、醃漬蔬菜，並少喝久煮湯品與高鉀飲料。

飲食、監測與藥物 高血鉀管理關鍵

她提醒，低鈉鹽與薄鹽醬油多以鉀取代鈉，可能增加血鉀風險；保健食品、濃縮精華及加工食品亦可能隱含高鉀。另若有便秘，腸道再吸收鉀離子增加，也可能使血鉀升高。

她建議，高血鉀患者每日鉀攝取量應控制在2000毫克以下，水果一天不超過2份，並避免高鉀食物過量；若飲食控制仍不理想，應與醫師討論用藥。

近年新型鉀離子結合劑可於腸道快速作用，臨床顯示給藥後1小時即見血鉀下降，有助降低急診、住院及緊急洗腎風險。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法