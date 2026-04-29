胸口卡卡是罕見「食道弛緩不能症」 探頭助治吞嚥困難

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師詹崴宇。（台北慈濟醫院提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕60歲蕭女士多年來飽受進食後胸口悶脹、食物卡在胸口的不適所苦，症狀持續數年卻始終未能明確診斷，到醫院接受食道攝影與食道高解析度壓力檢測（HRM），其中食道攝影顯示食道末端出現典型「鳥嘴狀」狹窄，但壓力檢測結果卻沒有典型下食道括約肌壓力上升表現，經醫師接著以新式診斷工具功能性管腔成像探頭（Functional Lumen Imaging Probe, Endoflip）檢查，成功確診為「食道弛緩不能症」，讓病患順利後續治療。

台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師詹崴宇指出，食道若出現吞嚥困難，原因大致可分為「構造性」與「功能性」兩大類，前者如食道癌、食道狹窄或嚴重胃食道逆流造成的纖維化；後者則可能與食道肌肉收縮不協調、神經病變等有關。而食道弛緩不能症是一種食道神經肌肉功能障礙疾病，主要是神經退化致使食道壁內神經節細胞變性、減少，導致下食道括約肌持續緊閉，食物無法順利進入胃部的一種罕見疾病。

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台灣年平均發生率約為每10萬人1.64例，男女都有發生可能，易發生在年長者，常見症狀包括固體與液體皆有吞嚥困難、胸痛、胃酸逆流、飯後嘔吐及體重減輕等；若長期未接受治療，食道可能因食物堆積而嚴重擴張，形成不可逆的「巨大食道」，即使後續解除下端的出口梗阻，食道上方嚴重擴張卻已無法復原。

詹崴宇說，醫師診斷時，除了食道攝影及高解析度壓力檢測是臨床上食道弛緩不能症的標準檢查方式，台灣近來引進Endoflip，是在病人麻醉狀態下，利用氣囊感測器測量食道的擴張性，正常情況下，食道應該像很有彈性的新氣球，只要稍微給點推力就能撐開；但如果食道的彈性變差了，即使氣囊在裡面用力推，食道也動彈不得，將導致食物下不去，這項檢查能補足傳統「食道壓力檢測」難以判讀的死角，提供更精準的數據；加上是在麻醉狀態下進行，大大降低病患檢查時的恐懼與不適感。

Endoflip測量下食道括約肌的擴張度，可見擴張度數值明顯偏低（正常值須大於2.8，小於2.0代表明顯過緊），食道3D重組可見明顯腰身（白箭號處）。（台北慈濟醫院提供）

食道攝影顯示病人食道因食物過不去，上方的食道因為積壓而擴張，而下食道括約肌過緊，下方極度狹窄，如同鳥嘴般（黃箭號處）狀態。（台北慈濟醫院提供）

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