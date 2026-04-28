自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 護眼顧齒

健康網》眼睛紅癢別一直揉！ 醫揭過敏性結膜炎4警訊

2026/04/28 17:23

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，季節交替常是過敏性結膜炎高峰，眼紅、癢、流淚是常見症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，季節交替常是過敏性結膜炎高峰，眼紅、癢、流淚是常見症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛紅癢、流淚不一定是感染，可能是過敏性結膜炎作怪。彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，季節交替時眼科門診超過6成紅癢症狀與過敏性結膜炎有關，常見表現包括奇癢、兔子眼、眼淚不斷與眼皮浮腫。若發作時狂揉眼、熱敷或自行亂點藥，可能讓症狀更惡化。

季節交替時期，可能要小心過敏性結膜炎。羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」與網站發文分享，在季節交替時期，眼科門診中有高達60%以上的癢紅症狀是過敏性結膜炎。它的常見症狀包含眼睛奇癢無比，忍不住想揉；眼白發紅，像兔子眼一樣；清澈水樣分流眼淚不斷；早晨醒來眼皮浮腫。

羅英源說明，尤其在春季花粉季（3-5月）、秋季塵蟎高峰（9-11月）、梅雨季黴菌活躍期，與空污嚴重的日子，都是常見誘發時機。有些人症狀反覆發作，卻未意識到是過敏反應，部分民眾會以為自己得了感冒。

羅英源提醒，過敏發作時最忌狂揉眼睛，因摩擦刺激只會讓癢感更明顯，也可能加重發炎；自行購買消炎眼藥水亂點、使用含防腐劑洗眼液或是熱敷，也可能讓症狀雪上加霜。

他建議，若突然發作，可立即冷敷減緩症狀，用乾淨濕紙巾輕拭分泌物，同時避免接觸可能的過敏原，儘快就醫讓醫師評估是否使用抗過敏眼藥水。何時需要立即就醫？他表示，症狀在24小時內急劇惡化、出現嚴重眼瞼水腫、視力明顯下降、眼痛劇烈無法忍受，與伴隨發燒或全身症狀時，便是緊急就醫指標。

日常生活中應注意哪些過敏源？羅英源表示，家庭環境要留意塵蟎及其排泄物、寵物皮屑和毛髮、黴菌和黴菌孢子、蟑螂排泄物；化學物質要留意清潔劑和洗滌劑、香水和化妝品、油漆和建材揮發物、香菸煙霧；戶外環境要留意空氣污染物（PM2.5、臭氧）、汽車廢氣、工業排放物、強烈陽光紫外線等。

羅英源總結，過敏性結膜炎雖然不會造成失明，但反覆發作的搔癢和不適確實嚴重影響生活品質。透過正確的診斷、適當的治療和有效的預防措施，多數患者都能獲得良好的症狀控制。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中