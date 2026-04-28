健康網》眼睛紅癢別一直揉！ 醫揭過敏性結膜炎4警訊

彰化羅眼科體系總院長羅英源表示，季節交替常是過敏性結膜炎高峰，眼紅、癢、流淚是常見症狀；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕眼睛紅癢、流淚不一定是感染，可能是過敏性結膜炎作怪。彰化羅眼科體系總院長羅英源指出，季節交替時眼科門診超過6成紅癢症狀與過敏性結膜炎有關，常見表現包括奇癢、兔子眼、眼淚不斷與眼皮浮腫。若發作時狂揉眼、熱敷或自行亂點藥，可能讓症狀更惡化。

季節交替時期，可能要小心過敏性結膜炎。羅英源於臉書專頁「彰化羅眼科睛采眼科-彰化白內障視力保健專家」與網站發文分享，在季節交替時期，眼科門診中有高達60%以上的癢紅症狀是過敏性結膜炎。它的常見症狀包含眼睛奇癢無比，忍不住想揉；眼白發紅，像兔子眼一樣；清澈水樣分流眼淚不斷；早晨醒來眼皮浮腫。

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羅英源說明，尤其在春季花粉季（3-5月）、秋季塵蟎高峰（9-11月）、梅雨季黴菌活躍期，與空污嚴重的日子，都是常見誘發時機。有些人症狀反覆發作，卻未意識到是過敏反應，部分民眾會以為自己得了感冒。

羅英源提醒，過敏發作時最忌狂揉眼睛，因摩擦刺激只會讓癢感更明顯，也可能加重發炎；自行購買消炎眼藥水亂點、使用含防腐劑洗眼液或是熱敷，也可能讓症狀雪上加霜。

他建議，若突然發作，可立即冷敷減緩症狀，用乾淨濕紙巾輕拭分泌物，同時避免接觸可能的過敏原，儘快就醫讓醫師評估是否使用抗過敏眼藥水。何時需要立即就醫？他表示，症狀在24小時內急劇惡化、出現嚴重眼瞼水腫、視力明顯下降、眼痛劇烈無法忍受，與伴隨發燒或全身症狀時，便是緊急就醫指標。

日常生活中應注意哪些過敏源？羅英源表示，家庭環境要留意塵蟎及其排泄物、寵物皮屑和毛髮、黴菌和黴菌孢子、蟑螂排泄物；化學物質要留意清潔劑和洗滌劑、香水和化妝品、油漆和建材揮發物、香菸煙霧；戶外環境要留意空氣污染物（PM2.5、臭氧）、汽車廢氣、工業排放物、強烈陽光紫外線等。

羅英源總結，過敏性結膜炎雖然不會造成失明，但反覆發作的搔癢和不適確實嚴重影響生活品質。透過正確的診斷、適當的治療和有效的預防措施，多數患者都能獲得良好的症狀控制。

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