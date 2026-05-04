健康網》坐月子狂補麻油雞恐踩雷！ 國健署提醒補錯恐肥胖便秘

國健署孕產兒關懷網站提醒，產婦坐月子不宜過量食用麻油雞、蹄膀等高熱量補品，均衡飲食更重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少產婦坐月子習慣大補特補，麻油雞、豬腰輪番上桌，認為才能把元氣補回來。根據國健署孕產兒關懷網站衛教資料提醒，產後調養不是吃愈補愈好，選擇高營養密度的食物，如牛奶、豆魚蛋肉類、深綠色蔬菜、水果堅果等原形食物，如果想用米酒料理，最好酌量且開蓋燉煮，時間應該較久，讓酒精盡可能完全揮發。

孕產兒關懷網站衛教資料表示，產婦做月子期間，不要過量攝取豬腰、豬心、麻油雞、蹄膀燉花生等高熱量的產後進補食品。大量吃這些食物容易造成肥胖及便秘，因此，適量攝取即可，可以選擇1天1種，1次量大約2份肉類（約2兩左右），並搭配清淡炒蔬菜等，注意飲食均衡即可。

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孕產兒關懷網站提醒，產後麻油雞全酒進補，米酒經過煮沸雖然部分酒精會揮發，但殘留的酒精會透過乳汁使新生兒過長睡眠、腦部發育受到酒精影響。如果想用米酒料理，最好也要酌量，建議開蓋燉煮，時間應該較久，讓酒精盡可能完全揮發。食用時間可在哺乳後食用，記得離下次哺乳時間約 1-2小時以上，可避免殘留酒精影響寶寶。

傳統習俗中坐月子不能喝生水，因此有人不敢喝太多怕太生冷，建議水只要煮過還是要攝取充足，至少每天應攝取2500cc，水分可由食物本身，或湯、牛奶及飲品等供應以維持良好的新陳代謝。

另外，傳統習俗中坐月子不能喝生水，因此，有人不敢喝太多怕太生冷，建議水只要煮過還是要攝取充足，至少每天應攝取2500cc，水分可由食物本身，或湯、牛奶及飲品等供應以維持良好的新陳代謝。

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