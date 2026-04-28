健康網》不是香蕉！營養師揭「早餐最強水果」 助消化還能改善失眠

早餐若加上水果，營養師曾建銘指出，首推奇異果非常適合補上早餐的營養缺口；示意圖。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕小小一顆奇異果，營養師曾建銘指出，集合了維生素C、膳食纖維、鉀、有機酸、植化素，還有奇異果特有的蛋白質分解酵素（actinidin），非常適合在早餐食用。

曾建銘在臉書專頁「吃對營養所｜建銘營養師」發文分享，很多人不知道早餐要吃什麼？常常抓了三明治+奶茶就算吃過，這類食物易讓血糖爆衝。因此，曾建銘建議，將奇異果納入早餐行列。

請繼續往下閱讀...

現代人工作忙碌，尤其是外食族一天裡最容易缺水果的那一餐，曾建銘指出，國健署「我的餐盤」提出，每餐水果要像拳頭一樣大，做到的人並不多。

在早餐選擇中，曾建銘表示，蛋餅、飯糰、吐司、麵包、咖啡、奶茶，看起來都有吃，卻常常少了膳食纖維、維生素C和水果裡面的植化素。「奇異果」非常適合補上早餐的營養缺口。他建議，4種組合如下：

●奇異果＋水煮蛋＋無糖豆漿

●奇異果＋無糖優格＋燕麥

●奇異果＋全麥吐司＋蛋白質

●奇異果＋堅果＋原型早餐

曾建銘指出，這樣吃，重點不是只有奇異果，而是整份早餐變得比較完整。尤其是奇異果含有 actinidin，這是一種蛋白質分解酵素。體外消化研究發現，綠奇異果和金色奇異果中的 actinidin，可能有助於某些蛋白質在胃部消化階段被分解。

另外，他也引述一篇早期研究，讓有睡眠困擾的成年人，在睡前一小時吃2顆奇異果，連續4週後，睡眠品質、入睡時間和睡眠效率皆有改善。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法