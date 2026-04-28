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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

男高中生罹患齒瘤 乳牙底下竟藏10顆牙

2026/04/28 09:55

豐原醫院牙科主任朱晃照表示，治療齒瘤，口腔顎面外科手術是關鍵，透過數位X光與3D影像定位，可精準判斷齒瘤位置與範圍。（豐原醫院提供）

豐原醫院牙科主任朱晃照表示，治療齒瘤，口腔顎面外科手術是關鍵，透過數位X光與3D影像定位，可精準判斷齒瘤位置與範圍。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕 一名男高中生因乳牙遲未脫落，到衛生福利部豐原醫院求診，不料，透過X光檢查，竟在乳牙下方發現約10顆牙齒組成的「齒瘤」，牙科主任朱晃照表示，齒瘤是口腔顎骨中最常見的良性齒源性腫瘤之一，屬於牙齒發育異常形成的錯構瘤，提醒成長中的兒童與青少年，應定期接受牙科檢查，必要時透過影像檢查掌握牙齒發育狀況，提早發現，及早接受專業口腔外科治療，才能真正避免後續長期且複雜的牙科問題。

朱晃照表示，根據研究齒瘤整體發生率約在0.2%至1%，齒瘤最容易被忽略的原因在於幾乎沒有症狀，常見於青少年階段，尤其在換牙期間更需特別留意，不少患者直到恆牙遲遲未長出、牙齒排列異常，甚至準備矯正時才被發現，實際上齒瘤會阻擋牙齒正常萌發路徑，長期下來可能導致牙齒歪斜、咬合不正，甚至影響顎骨發育與臉型。

豐原醫院牙科主任朱晃照表示，齒瘤整體發生率約0.2%至1%。（豐原醫院提供）

豐原醫院牙科主任朱晃照表示，齒瘤整體發生率約0.2%至1%。（豐原醫院提供）

朱晃照指出，若乳牙遲遲未脫落、恆牙未萌發、牙齦局部隆起，或牙齒排列突然出現異常等情況，都可能是齒瘤阻擋牙齒生長的徵兆。

在治療上，口腔顎面外科手術是關鍵，透過數位X光與3D影像定位，可精準判斷齒瘤位置與範圍，多數情況可採微創方式完整移除，傷口小、恢復期短，安全性高，術後再依牙齒生長情況評估是否需要矯正，多數患者都能順利恢復正常齒列。

男高中生乳牙遲遲不掉，竟因罹患齒瘤。（豐原醫院提供）

男高中生乳牙遲遲不掉，竟因罹患齒瘤。（豐原醫院提供）

男高中生的乳牙下方發現有約10顆牙齒組成的「齒瘤」。（豐原醫院提供）

男高中生的乳牙下方發現有約10顆牙齒組成的「齒瘤」。（豐原醫院提供）

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