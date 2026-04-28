7旬男子健檢加做胃鏡幸運揪出食道癌 微創手術助重生

翁任康醫師（右）向林男（左）詳細說明食道癌的病況。（慈濟醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕7旬林姓男子雖早已戒菸戒酒，但年輕時因生意應酬，曾有長達40年的菸齡與酒齡，日前進行例行健檢大腸鏡時，臨時起意加做胃鏡，意外揪出第一期食道癌，經台中慈濟醫院胸腔外科醫師翁任康以胸腔鏡微創手術完整移除病灶，翁任康指出，早期食道癌幾乎無聲無息，常常發現時為時已晚，林男真的很幸運！

林男每年例行做大腸鏡檢查，心血來潮想「既然都要麻醉，不如連胃鏡一起照」，竟在食道黏膜發現異常，切片確診為食道。 翁任康指出，食道癌早期幾乎沒有症狀，因為食道有彈性，腫瘤需長到一定程度造成阻塞，病人才會出現吞嚥困難、喉嚨異物感等症狀，往往已是第3、4期， 林男透過健檢在「零症狀」的第一期就發現，真是幸運。

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翁任康採用「胸腔鏡微創手術」，在林男側胸壁開幾個小孔，搭配腹部小切口進行食道切除與胃管重建，相較傳統開胸手術動輒2、30公分的大傷口，微創手術大幅降低術後疼痛，更能保留胸廓完整，減少肺部併發症，縮短復原時間，林男術後隔天即能下床活動，迅速穩定出院。

翁任康指出，台灣食道癌病人高達9成以上是鱗狀上皮細胞癌，主要危險因子就是菸、酒、檳榔。酒精與香菸中的致癌物質會長期刺激食道黏膜，即使像林男一樣已經戒除多年，過去數十年累積的風險依然存在。食道癌若能早期發現，手術切除後的5年存活率相當高，且生活品質幾乎不受影響，建議有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的高風險族群，40歲後應定期進行胃鏡檢查，若有吞嚥不適、胸口悶痛或不明原因體重減輕，應儘速就醫，切勿輕忽身體的警訊。

翁任康醫師（左）為林男進行術後檢查，胸腔鏡微創手術因傷口小，不僅降低疼痛，也大幅縮短復原時間。（慈濟醫院提供）

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