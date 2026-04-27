IDS計畫縮短城鄉距離 馬偕深耕尖石25年打造偏鄉完整醫療網

馬偕紀念醫院團隊在司馬庫斯小學為民眾提供眼科視力檢查。（健保署北區業務組提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕中央健康保險署為提升偏鄉就醫可近性，守護居民健康，積極推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」（簡稱IDS），馬偕紀念醫院團隊自2001年承接尖石鄉IDS計畫，迄今邁入25年。健保署北區業務組日前舉辦「深耕尖石─你我共成就」活動，邀集醫療團隊及在地居民共同見證在地深耕25年，不間斷的守護居民的健康。

馬偕紀念醫院醫療團於秀巒衛生室提供24小時駐診服務，提供多項專科醫療服務，包括內科、復健科（含物理治療）、婦、兒、眼、牙科及中醫等，並強化健康促進服務及預防保健等；經統計，去年每月醫療服務達256人次，每月各科門診量約60人次，巡迴醫療達134人次，當地民眾就醫滿意度逾98％，整體醫療服務評價極高。

請繼續往下閱讀...

服務於秀巒衛生室的李姓護理師分享「山很遠，卻因IDS計畫而縮短城鄉距離，讓偏鄉居民同樣獲得良好的醫療資源，獲得健康」小故事說，「A小姐是司庫部落的婦女，每日忙於家人和農務工作，相當辛苦。不料於2016年開始感到疲倦和食慾不振，只好下山就醫，由於抽血結果顯示肝指數異常，醫師建議必須再回診追蹤。

馬偕紀念醫院團隊在司馬庫斯小學為民眾提供牙科診療服務。（健保署北區業務組提供）

李護理師表示，A小姐因感到就醫不便又耗時，便中斷追蹤。直到2017年馬偕醫院辦理尖石巡迴醫療服務，在專科醫師的診療後確診為原發性膽汁性肝硬化（PBC）並接受治療。幾年後A小姐的妹妹也出現類似症狀且合併糖尿病，經確診為PBC。在醫療團隊的持續介入後，A小姐及妹妹定期主動回診並於秀巒衛生室領取慢性病藥物控制。

會中，北區業務組長張温温頒發感謝狀代表健保署感謝，感謝馬偕紀念醫院團隊多年來遠赴尖石鄉深耕在地照護民眾健康，25年來門診及巡迴醫療共服務約14萬人次；早期療育初篩服務373名兒童並轉介治療112名；牙科巡迴服務近5500人次；每年舉辦急救種子訓練，已有近800人次參加。

此外，馬偕紀念醫院團隊提供虛擬健保卡服務284人次及遠距會診服務344人次，為桃竹苗4縣市IDS計畫承作醫院之冠，未來健保署會持續投入資源並與馬偕紀念醫院團隊共同建構更完善的醫療資源與環境，守護尖石鄉居民的健康。

尖石鄉健保醫療給付效益提昇計畫25週年，前排左3起台北馬偕董事長李奇龍、健保署北區組長張温温、台北馬偕總院長張文瀚、司馬庫斯部落頭目馬賽·穌隆等人合影。（健保署北區業務組提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法