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健康 > 杏林動態

防麻醉「惡性高溫」隱形殺手 安南醫院強化手術安全新防線

2026/04/27 15:34

台南市立安南醫院副院長陳琮琳（左一）與麻醉科醫師蘇翔（右二）宣布該院引進口服型單挫林膠囊並建置術前預防評估機制，提升南台灣地區麻醉安全與緊急應變能力。（記者王俊忠攝）

台南市立安南醫院副院長陳琮琳（左一）與麻醉科醫師蘇翔（右二）宣布該院引進口服型單挫林膠囊並建置術前預防評估機制，提升南台灣地區麻醉安全與緊急應變能力。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕手術醫療團隊的使命不僅對於危機時刻的搶救，更在於術前精準辨識「低機率、高風險」的隱憂，將手術不確定性降到最低。安南醫院麻醉科醫師蘇翔指出，針對麻醉中最致命的併發症「惡性高溫」，該院已於近期引進口服型單挫林（Dantrolene）膠囊，可對於各類疾病手術、可能有麻醉突發高溫的高風險患者提供預防性投藥。

身兼台南市立安南醫院主秘的蘇翔指出，目前國內大型醫院雖備有「點滴注射型單挫林」，但此藥單價高、保存條件嚴苛，一旦缺藥增補往往需耗時半年。為打破此困境，安南醫院在濁水溪以南醫院率先引進口服型藥，使該院在南台灣具備齊全的術前預防性用藥評估能力，為高風險的手術患者提供專業醫療防護。

蘇翔表示，惡性高溫是1種藥理遺傳反應，當特定體質的患者接觸到吸入式麻醉藥或特定的肌肉鬆弛劑時，體內代謝急遽攀升，使得體溫失控飆升（會高達攝氏 40度）、肌肉強直，嚴重者甚至引發多重器官衰竭。雖然在成人麻醉的發生率僅約5萬分之1至10萬分之1，但其病程進展極快且致命性高，被醫界視為麻醉房裡的「隱形殺手」。

蘇翔說明，在手術時可能出現麻醉惡性高溫的特定體質高風險族群，包括：

●曾有麻醉併發症病史者。

●家族成員曾對麻醉有異常反應。

●合併特定肌肉疾病，如中央軸空病、King-Denborough症候群的患者。

這類患者可經麻醉科醫師審慎評估、確認具有特定風險因子，可預防性自費用藥，在專業監測與指導下使用。

蘇醫師並提醒，部分醫美診所或小型醫療機構，受限於規模與藥物儲備條件，若現場缺乏即時處置藥物，一旦患者在術中發生意外，轉院救治過程將面臨極大挑戰。民眾可在手術前主動諮詢，或基層診所、醫美機構評估病患具高風險病史，亦可透過雙向轉介機制，由安南醫院「麻醉前訪視門診」提供專業後援。

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