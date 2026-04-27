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健康 > 杏林動態

GSK流感疫苗爆沉澱混濁遭回收 藥廠研判「屬單一異常」

2026/04/27 14:25

公費GSK流感疫苗變色事件，食藥署今日說明，藥廠已如期提交報告，並研判事件屬單一異常個案；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

公費GSK流感疫苗變色事件，食藥署今日說明，藥廠已如期提交報告，並研判事件屬單一異常個案；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署於去年採購約648萬劑流感疫苗以因應秋冬公費接種需求，但今年3月卻爆出公費GSK流感疫苗變色事件，同批號未使用的疫苗遭暫停分配並回收，食藥署則要求藥廠1個月內提交報告。食藥署今日說明，藥廠以如期提交報告，並研判事件屬單一異常個案。

新北市某診所今年3月施打公費流感疫苗前，檢視疫苗外觀時發現，1劑GSK疫苗呈白色混濁，因此回報主管機關，疾管署也於3月26日宣布，暫停使用同批號分配至14縣市的2642劑疫苗，同時通報食藥署，食藥署則要求藥廠於1個月內提交調查報告，並回收相關疫苗。

食藥署藥品組簡任技正劉佳萍表示，針對新北市衛生局3月26日通報的「伏流感疫苗（批號 AFLUA915AA）」沉澱混濁案，食藥署要求藥廠在4月26日前提交完整調查報告，而藥廠也依據期限，在4月23日就檢送調查報告至食藥署。

劉佳萍說，根據藥廠的調查報告內容，案內批號的疫苗生產歷程、留樣檢驗紀錄均符合標準，因此藥廠研判，這次事件應非生產線之系統性異常，而屬單一異常個案。

此外，劉佳萍表示，目前經全台清查，除了新北市的通報案件外，並未接獲其他同批號之類似紀錄，對於藥廠提交的調查報告，食藥署會邀集品質專家進行專業會審，以確認報告之科學性與嚴謹度；若有必要，將要求藥廠進一步補充說明，確保民眾接種安全。

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