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健康 > 杏林動態

分秒必爭！ 新營醫院打造腦傷急救「黃金防線」

2026/04/27 15:22

衛福部新營醫院急診室新定位為快速診斷中心和腦傷醫療據點。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院急診室新定位為快速診斷中心和腦傷醫療據點。（新營醫院提供）

〔記者楊金城／台南報導〕大腦缺氧與損傷的救治，關鍵在於分秒必爭的專業介入。衛福部新營醫院今天（27日）宣布，將急診發展重心正式定位為「區域型快速診斷中心＋缺氧與腦傷特色醫療據點」，建立溪北地區具備高壓氧治療能力的腦傷醫療重鎮。急診科副院長李偉愷強調，面對腦傷醫療的挑戰，新營醫院準備好了，透過急診端即時診斷與神經內外科、高壓氧中心的深度整合，為在地鄉親築起堅實的腦部救護防線。

新營醫院的發展地位原是社區醫院、慢性病醫院，現在是全方位發展，急診醫療也有改變，整合醫療鏈創新醫療作為。李偉愷指出，「大腦對氧氣極其敏感，缺氧時間越長，神經受損越不可逆。新營醫院致力於成為溪北腦傷醫療重鎮，目的就是讓病患在黃金時間內，就近獲得高規格的腦修復治療」。

衛福部新營醫院急診新定位為快速診斷中心和腦傷醫療據點，購置床邊超音波設備第一時間診斷。（新營醫院提供）

衛福部新營醫院急診新定位為快速診斷中心和腦傷醫療據點，購置床邊超音波設備第一時間診斷。（新營醫院提供）

為了達成精準救治，新營醫院優化急診診斷流程，購置急診科專用的床邊超音波設備，讓醫師在第一時間即時評估病患循環穩定度與急症徵兆，掌握救命先機，另有即時MRI影像評估，讓醫師迅速掌握腦傷病患的神經受損狀況以利後續治療。

李偉愷說，中心的特色在於「跨科別整合治療」的團隊戰，急診科負責第一線的精準診斷與穩定生命徵象，神經內外科接手針對腦出血、腦梗塞或外傷性腦傷進行後續的專業治療與手術，再輔以高壓氧促進神經細胞修復加速復原，形成完整的腦傷照護鏈。

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