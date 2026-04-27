健康網》「她再也沒回來」 醫心痛回憶：乳房良性腫瘤竟逼哭年輕女

10多年來乳房檢查與切片、手術，羅浮婦女診所醫師林文瓊表示，都一直在精益求精中，未像以前留下難看疤痕；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕「她，再也沒有回來過」羅浮婦女診所醫師林文瓊回憶10多年前的往事，一位年約35歲妙齡女子進行例行性乳房檢查，卻發現有3個硬塊（乳突瘤），為了不知何時會變惡性，她接受切除手術，留下3個疤痕，半年後，竟又在她的另一側乳房長出新病灶，但這一次她含著淚，聽完診斷後，再也沒有回診。當年切片、切除術疤痕，確實令女人怯步，也因此病灶惡化。

林文瓊在臉書發文分享這段往事，她指出，10多年來這件事一直令她耿耿於懷，當年只是為了要治療良性乳房腫瘤，卻在她年輕又漂亮的身上，留下許多疤痕。大家都知道為了健康，不能冒著風險任由腫瘤惡化，只能接受動手術的建議。

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雖然在術後的病理報告，證實三個腫瘤都是高風險的乳突瘤。術後過了半年，她又回診接受乳房超音波的追蹤，這回她仍然不幸運，另一側乳房也出現硬塊，疑似乳突瘤的病灶這次在左側發生，而且同樣不止一個。

第2次又要開刀 她指著蟹足腫疤痕哭了出來

依上次經歷，林文瓊在診間，指著影像告知她結果，沒想到這一回的反應，不同於上次沈著冷靜，她漲紅著臉，淚水在眼眶裡打轉。她說：「我右胸的三個疤痕都還紅紅的，已經產生蟹足腫，現在左邊又要手術」這次，她說要回去好好想想再說，結果卻再也沒回來過。

醫師很清楚她不會再回來，雖然幫她做了正確的診斷，但是治療的過程，卻造成她內心的傷害。林文瓊也因為她的故事，開始找尋如何不影響外觀的手術及切片法，就算是醫人也要醫心啊！

那時的切片只有兩種選擇：「粗針穿刺切片」及「傳統外科手術切除」，林文瓊表示，後者乳房皮膚可能會產生明顯疤痕或者乳房變形，造成乳房外觀的影響。後來，所幸有立體定位真空抽吸微創切片，最先運用在乳房攝影，所發現的異常微小鈣化之切片診斷。

近幾年超音波導引的微創手術，可取代傳統外科手術，用在良性乳房纖維腺瘤的治療。根據最新的美國放射科學會（ACR）的指引，更是乾脆明白的指出，如果乳房影像發現疑似乳突瘤的病灶，可直接利用微創手術移除。

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