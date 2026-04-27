多發性乳癌確診律師勇敢面對 60歲生日當天完成切除及重建手術

李佩縈（中）向古君平（右）、黃重崴（左）兩位醫師致謝，她說當知道乳房異常，了解是人的老化過程，面對現實，相信醫師，接受治療。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕李佩縈女士在健康檢查中，透過乳房攝影與超音波檢查發現右側乳房出現多處異常顯影，經進一步切片檢查後，確診為乳管原位癌；由於腫瘤呈現「多發性分布」，身為律師的她，面對疾病就像平常處理司法案件一樣，「知道它，面對它，解決它」，選在60歲生日當天，進行乳頭保留患側全切除併雙側乳房立即重建，術後5天即可上工，恢復良好。

中國醫藥大學新竹附設醫院乳房外科主任古君平醫師表示，所謂「多發性乳癌」，是指在同一側乳房中出現兩處以上、甚至分布於不同象限的腫瘤病灶。此案例影像檢查中，右邊乳房至少可見3處病灶，最大約1.6公分，最小約0.6公分。由於多發性腫瘤可能在影像未顯現的區域仍存在潛在癌細胞，臨床上通常建議進行乳房全切除，以降低殘留與復發風險。

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影像檢查顯示，右邊乳房至少可見3處病灶，最大約1.6公分，最小約0.6公分。（中醫大新竹附醫提供）

古君平進一步說明，乳管原位癌雖尚未侵犯周邊組織，但若未積極處理，未來可能演變為侵襲性乳癌，因此確診後仍建議乳房手術切除。本案例於手術中同步進行前哨淋巴結切片檢查，確認無淋巴轉移，顯示疾病仍屬早期階段。經醫病溝通，術後與整形外科醫師黃重崴合作，患者選擇進行患側全切除併雙側乳房立即重建。

古君平提醒，乳癌的發生與多重因素相關，遺傳因素僅占約1成，但環境荷爾蒙與生活型態影響不容忽視，建議民眾減少使用塑膠製品、避免高溫接觸塑化材料，降低環境荷爾蒙暴露風險。此外，定期篩檢仍是早期發現、提高治癒率的關鍵，尤其40歲以上女性應依國健署建議定期接受乳房檢查，守護自身健康。

李佩縈回診時特別跟兩位醫師致謝，分享這次經驗，她說自己將邁入60歲，當知道乳房異常，了解是人的老化過程，面對現實，相信醫師，接受治療。送給自己60歲生日禮物：進手術室，切除乳房並重建。

乳房外科主任古君平醫師表示，由於多發性腫瘤可能在影像未顯現的區域仍存在潛在癌細胞，臨床上通常建議進行乳房全切除，以降低殘留與復發風險。（記者廖雪茹攝）

李佩縈還笑說，她真的「因禍得福」。她很坦白，乳房重建之路並不輕鬆，會腫脹，也會不舒服。術後從A罩杯到C罩杯，她開玩笑說，「以後跳肚皮舞，不用再塞東塞西了。」

李佩縈鼓勵所有罹癌患者，「只要覺得自己是幸運的，你就會是幸運的人。」她說，當被宣判乳癌原位癌時， 她也曾擔心要不要化療？會不會掉頭髮？ 但當她知道，可以切除再重建時，不需要化療，也不需要放療。 她反而鬆了一口氣。 她說：「我很幸運。」 很多人以為，戰勝疾病靠的是奇蹟。 但她說，真正改變一切的， 不是命運，是你怎麼看待疾病。#

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