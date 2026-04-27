25年守護偏鄉！ 馬偕深入尖石打造醫療生命線

馬偕紀念醫院團隊在司馬庫斯小學為民眾提供眼科視力檢查。（健保署提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕健保署推動「全民健康保險山地離島地區醫療給付效益提升計畫」（IDS），自2001年起由馬偕紀念醫院團隊承接尖石鄉IDS計畫，於秀巒衛生室提供24小時駐診服務，25年來門診及巡迴醫療共服務約14萬人次，透過多項專科醫療服務，幫助患者重獲健康，也讓早期療育初篩的兒童及早接受轉介治療。

健保署北區業務組組長張溫溫代表感謝馬偕紀念醫院的付出。健保署表示，馬偕醫療團於秀巒衛生室提供24小時駐診服務，據統計去年每月醫療服務達256人次；每月各科門診量約60人次；巡迴醫療達134人次，當地民眾就醫滿意度逾98%，整體醫療服務評價極高。

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馬偕紀念醫院團隊在司馬庫斯小學為民眾提供牙科診療服務。（健保署提供）

李姓護理師分享，司庫部落的A小姐每日忙於家人和農務工作，不料2016年開始感到疲倦和食慾不振，下山就醫抽血結果顯示肝指數異常，醫師建議必須再回診追蹤，但A小姐因就醫不便又耗時，便中斷追蹤，直到2017年馬偕醫院辦理尖石巡迴醫療服務，在專科醫師的診療後確診為原發性膽汁性肝硬化（PBC）才接受治療。

幾年後A小姐的妹妹也出現類似症狀且合併糖尿病，經確診為PBC。在醫療團隊的持續介入後，A小姐及妹妹定期主動回診，並於秀巒衛生室領取慢性病藥物控制。「山很遠，但因IDS計畫而縮短城鄉距離，讓偏鄉居民同樣獲得良好的醫療資源，獲得健康。」

健保署表示，馬偕醫療團遠赴尖石鄉深耕在地照護民眾健康，25年來門診及巡迴醫療共服務約14萬人次；早期療育初篩服務373名兒童並轉介治療112名；牙科巡迴服務近5500人次；每年舉辦急救種子訓練，已有近800人次參加。此外，馬偕紀念醫院團隊提供虛擬健保卡服務284人次及遠距會診服務344人次，為桃竹苗4縣市IDS計畫承作醫院之冠。

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