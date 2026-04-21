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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

4月新增2例M痘個案！自述有「不特定異性」性行為

2026/04/21 14:53

林詠青呼籲，目前國內M痘疫苗庫存充足，符合資格的民眾務必盡速接種。（記者林志怡攝）

林詠青呼籲，目前國內M痘疫苗庫存充足，符合資格的民眾務必盡速接種。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕近期國內M痘疫情風險持續，衛福部疾管署今日說明，今年4月新增2例本土M痘個案，為北部30多歲、40多歲男性，均自述「曾與不特定陌生異性對象發生性行為」。疾管署呼籲，目前國內M痘社區疫情傳播風險持續，且疫苗庫存充足，呼籲符合公費資格的民眾儘速接種。

疾管署副署長曾淑慧說明，今年4月新增2例M痘個案，分別為北部30多歲、40多歲男性，均未接種M痘疫苗，且皆自述3月份曾與不特定異性有性交易或相約性行為，因身體、臉部出現水泡或皮疹及發燒等症狀就醫，並於通報後確診。

曾淑慧指出，今年截至4月20日計新增12例確定個案，包括11例本土、1例境外移入，案例數為去年同期2倍，且均為青壯年男性，年齡介於25至50歲，北、中、南部均有病例出現，並有不安全性行為，且多集中於都會區，近8成未接種M痘疫苗，顯示我國社區疫情傳播風險持續。

疾管署防疫醫師林詠青指出，今日公布的M痘40多歲男性個案，於3月下旬出現下腹部皮疹，一週後範圍擴大，並出現臉部皮疹、發燒、畏寒、倦怠、頭痛、肌肉酸痛等症狀，於急診就醫後，醫師診斷為疑似M痘，採檢送驗並收住隔離病房，後確診M痘感染，目前已經出院返家進行自主健康管理。

林詠青說明，另一名北部30多歲男性M痘個案於3月下旬出現陰部水泡、紅疹，並有發燒，診所就醫後診斷為皰疹，開藥返家後，症狀未改善，再度於診所就醫後，醫師建議轉診至醫院，後經醫院通報為M痘個案，目前已經返家進行自主健康管理。

此外，林詠青表示，前述各案暴露期間均沒有國外旅遊史，但均曾與不特定陌生異性對象發生性行為，其中40多歲男性自述有性交易、30多歲男性有相約性行為，提醒民眾，M痘潛伏期可長達21天，部分個案在出現症狀前1至4天就有傳播能力，目前國內M痘疫苗庫存充足，呼籲符合公費資格的民眾儘速接種。

疾管署疫情中心副主任李佳琳則提醒，全球M痘疫情持續，近期M痘Ib型病毒跨國傳播威脅增加，歐洲多國出現持續性社區傳播，美洲、亞洲、歐洲、非洲等也曾出現境外移入或本土個案，目前評估相關地區對於一般民眾傳播風險仍低，但對於具有風險性行為族群，特別是無固定性伴侶者，風險則為中。

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