健康網》陳光復聞到焢肉眼睛亮了！ 醫曝「大腦重開機」3大關鍵期

澎湖縣長陳光復在病榻上又傳來好消息。淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，不同昏迷指數，復健關鍵在於大腦的甦醒程度，也就是「昏迷指數（GCS）」每個階段有不同任務。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復在病榻上又傳來好消息，今（20）日是他跌倒後的第62天，縣長夫人吳淑瑾在社群上表示，帶著他最愛的焢肉，當熟悉的香味散開的那一刻，看見縣長的眼睛亮了起來，變得炯炯有神。

淡水馬偕醫院急診醫師鄭筆方指出，不同昏迷指數，復健關鍵在於大腦的甦醒程度，也就是「昏迷指數（GCS）」每個階段有不同任務。

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根據高雄榮總及陳光復家人透露，縣長在2月17日跌傷之後，導致後腦重創、蜘蛛網膜下出血，當場失去生命跡象（OHCA）。由三總澎湖分院搶救13分鐘恢復心跳後，後送高雄榮總進行「開顱減壓手術」。此時處於深度昏迷狀態，為昏迷指數3。

經手術後腦壓穩定，指數由5升至7。此時因插管及使用高劑量鎮定劑，處於「藥物昏睡」狀態以利腦部消腫。至今一路攀升，據家屬在3月初透露，陳光復的指數已在7-8之間。

鄭筆方表示，在臨床上，很多人都在問：「何時可以開始復健？」那要看大腦的甦醒程度，以下是啟動復健的關鍵：

●重度昏迷（3-8分）：穩定與防護

此時，大腦仍在休息，復健強度低，鄭筆方認為，可以進行被動關節活動、預防攣縮。

●中度昏迷（9-12分）：重啟與暖身

病患的意識逐漸恢復。鄭筆方建議，可在協助下主動運動、翻身、坐姿訓練。



需進入積極復健。鄭筆方表示，應進行主動訓練、認知與語言復健。

依目前陳光復家屬表示，他對外界的視覺、聽覺、嗅覺、味覺與觸覺都已經漸漸甦醒。尤其是當家人在他耳邊訴說著澎湖的大小事、鄉親們的問候時，從他微弱卻堅定的反應中，一項項復原都朝好的方向挺進！

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