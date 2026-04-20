健康網》新婚男車禍後手癱 醫逆轉：從不治到能拿筷子

新婚男遭車禍意外，手臂全癱。中國醫藥大學附設醫院骨科部手外科暨顯微肢體重建科主任邱詠証醫師表示，臂神經叢損傷握黃金治療期，可望復原；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，我能自己拿筷子了！」中國醫藥大學附設醫院骨科部手外科暨顯微肢體重建科主任邱詠証醫師表示，臂神經叢損傷過去幾乎被視為無法治癒的絕症，隨著顯微手術技術的進步，今日已有越來越多患者能夠重拾上肢功能。

邱詠証回憶，這名新婚男子的左上肢，因一場車禍，其C5至C8臂神經叢受損、幾乎全癱的狀況。在初診時，他紅著眼眶問道：「我的手還能恢復嗎？我還能照顧家人嗎？」他的茫然與妻子眼中的不捨，讓人動容。

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經手外科暨顯微肢體重建科團隊迅速評估，制定臂神經叢重建手術治療策略，在顯微鏡下精準修復受損神經。術後一年的復健療程並不輕鬆，但這位男子憑著堅定的意志力，在妻子的全程陪伴與支持下，一步一步完成了所有復健課程。

邱詠証解釋，「臂神經叢」就像掌控整隻手臂的電源與傳輸網路，由頸椎第5至第8節、以及第1胸椎，共五條神經根組成（C5、C6、C7、C8、T1）。這5條神經根經過複雜的交錯組合，最終形成5大終末神經─腋神經、肌皮神經、正中神經、橈神經、尺神經─共同支配手臂所有的動作與感覺。

邱詠証表示，依神經受損程度，臂神經叢損傷主要分為3種型態：

●神經牽拉傷：神經主體未斷裂，僅因牽拉造成暫時性傳導障礙。通常保守治療休養3至6個月後，可望自然恢復。

●神經斷裂：神經主體受損斷裂。若斷裂範圍短，可切除受損段後直接縫合兩端；若缺損較長、兩端距離太遠無法直接縫合，則需以自體或異體神經橋接移植來完成修復。

●神經撕脫：神經從脊髓根部直接撕離，猶如大樹連根拔起，外觀完整卻已失去生機。目前醫學技術尚無法將神經重新縫回脊髓，只能採「神經繞道轉位」，從鄰近健康神經中截取部分纖維束，吻合至撕脫神經，藉此重新激活受損部位。

約有8成患者可恢復日常自理功能

根據近年相關文獻與臨床經驗，針對損傷程度較輕的患者，現代精密的顯微神經縫合與肌腱轉位功能重建手術，已可達到約80%的機率成功恢復日常自理功能。邱詠証指出，影響恢復成效的關鍵因素：

●受傷程度：受損神經根的數量，以及是否合併其他器官損傷。

●把握黃金治療期：從受傷到手術的時間越短，效果越好。建議傷後6個月內務必接受手術；超過6個月，修復效果將明顯下滑。

●患者年齡：年齡越輕，神經再生能力越強；一般而言，50歲以上的患者修復效果明顯較差。

邱詠証表示，復健是一場漫長的馬拉松。由於神經生長速度極為緩慢（平均每天約1毫米），患者必須耐心配合肌肉電刺激（防止肌肉萎縮）及關節活動訓練（防止關節僵硬），靜待神經一點一滴地重新接通。

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