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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》血管彈性定壽命！千萬網紅揭「血管變老」惡習 這5招不可少

2026/04/13 17:08

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士建議，為了讓血管恢復彈性，最好避免整天不間斷進食，適度拉開用餐間隔，讓身體有時間修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士建議，為了讓血管恢復彈性，最好避免整天不間斷進食，適度拉開用餐間隔，讓身體有時間修復；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕多數人認為心血管疾病是年紀大才會發生！然而，美國千萬網紅艾倫．曼德爾博士（Alan Mandell）提醒，真正的問題往往更早出現，當動脈逐漸失去彈性的那一刻起。尤當你久坐不動、飲食不均、血糖頻繁飆升、壓力過大時，血管內皮功能會逐漸受損，動脈在不知不覺中變得僵硬。他進一步分享5大關鍵習慣，讓血管逐步恢復彈性，降低心臟病、中風風險。

艾倫．曼德爾拍攝影片分享「血管變硬的原因」，當動脈逐漸失去彈性的那一刻起，風險便悄悄累積，這種變化沒有明顯症狀，卻會深刻影響血壓、血液循環，甚至提高未來罹患心血管疾病的機率。

他接著說明，血管內部的「內皮」扮演關鍵角色，這層細緻的內壁負責調節血管收縮與放鬆，並分泌一氧化氮，幫助血管擴張。但是當壓力過大、飲食不良、缺乏運動或血糖頻繁波動時，內皮功能會受損，一氧化氮減少、發炎增加，進一步加速動脈硬化。

5招幫助血管恢復彈性

艾倫．曼德爾還提到，動脈老化並不單純取決於年齡，而是每天累積的生活習慣。有些人年僅40多歲，血管卻如同80歲般僵硬；也有人70多歲，仍保有良好彈性。關鍵就在於每天給身體的「訊號」。

每天的選擇，都在影響血管是變得更健康，還是逐漸硬化。他建議，民眾不妨藉由以下5大法幫助血管恢復彈性：

1.規律活動，啟動血液循環的關鍵

運動是促進循環最有效的方法之一，尤其是腿部肌肉。小腿被稱為「第二顆心臟」，能幫助將血液回送至心臟與大腦。久坐會讓血流變慢、壓力上升，因此，建議飯後步行5-10分鐘，有助穩定血糖並減輕血管負擔。

2.提升一氧化氮，讓血管保持放鬆

一氧化氮是維持血管彈性的關鍵物質，可透過攝取甜菜根、菠菜等深綠色蔬菜來促進生成。此外，養成用鼻子呼吸的習慣，也能提升一氧化氮濃度，改善血管功能與氧氣輸送。

3.穩定血糖，避免血管反覆受傷

血糖頻繁升高會引發慢性發炎，損傷血管內皮並加速硬化。建議避免整天不間斷進食，適度拉開用餐間隔，讓身體有時間修復。

4.管理壓力，降低血管負擔

長期壓力會提升皮質醇，導致血管收縮、壓力上升。每天花幾分鐘進行深呼吸或放鬆練習，有助於穩定自律神經，讓身體進入修復狀態。

5.補充水分，維持血液流動順暢

當身體缺水時，血液會變得濃稠，增加血管壓力，養成規律喝水習慣，是維持血管健康的基本功。

艾倫．曼德爾總結，現在開始，永遠不嫌晚，別等到出現高血壓或心臟問題才警覺。動脈變硬不是一朝一夕形成，但也並非無法改變。人體具有自我修復能力，只要持續透過良好生活習慣調整，就能逐步改善血管狀態。

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