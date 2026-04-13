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健康網》一天喝2000cc還是渴！醫警恐非缺水 5警訊注意

2026/04/13 18:02

中醫師許詠棠指出，口乾可能來自5種體質失衡類型，並非單純缺水，最好找出真正的原因才能對症下藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師許詠棠指出，口乾可能來自5種體質失衡類型，並非單純缺水，最好找出真正的原因才能對症下藥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣逐漸轉熱，民眾常補水，只是明明水杯不離身，怎麼還是解不了渴？高雄長庚醫院中醫內科主治醫師許詠棠指出，口乾不一定代表缺水，有可能來自5種不同體質的失衡，包括實熱、陰虛、濕熱、血瘀與氣虛等5大類型。若長期補水仍無改善，可能是身體「輸水系統」出問題，最好找出真正的原因對症下藥。

明明水喝不少，卻還是口乾舌燥，甚至影響睡眠與日常生活？許詠棠在臉書專頁「許詠棠中醫師」發文歸納5種常見的失衡類型：

1.大火烤乾型（實熱）

這類人的身體就像開了大火的爐子，把體內的水分都烤乾了， 特徵為渴望狂灌冰水，怕熱、容易爆汗、便祕。

●解法：清熱滅火。

2.水庫見底型（陰虛）

這是現代人最常見的類型，通常因長期熬夜、壓力大或年紀漸長，導致體內負責滋潤的「冷卻水（陰液）」被慢慢消耗殆盡。特徵為覺得嘴巴乾，但只喜歡小口小口喝溫水，特別是到了晚上或睡覺時，口乾特別明顯。

●解法：補水保濕、滋陰。

3.泥巴塞管型（濕熱）

體內同時有「濕氣」和「熱氣」，就像爛泥巴塞住水管，乾淨的水根本送不上去。特徵為嘴巴乾卻不想喝水，容易覺得嘴巴黏、有口臭、大便黏馬桶、身體覺得很沉重疲倦。

●解法：排濕清垃圾，把體內的濕氣和熱氣排出去，水管通了自然就不乾了。

4.局部塞車型（血瘀）

氣血循環太差，微血管塞車，導致水分無法順利送到微小的黏膜組織。特徵為嘴巴很乾，但只想含著水漱口，一點都不想吞下去，臉色或嘴唇顏色偏暗沉、皮膚乾燥粗糙、女生容易有經痛或血塊。

●解法：活血化瘀，促進全身的血液循環。

5.馬達壞掉型（氣虛/痰飲）

身體裡其實不缺水，但因為「氣」（能量）太弱，推不動水分，水全都積在肚子裡，送不到嘴巴。特徵為喝水解不了渴，肚子還會發出水聲，超級怕冷、容易水腫，頭暈心悸，喝多容易反胃想吐。

●解法：需要「修馬達」，溫暖身體、補足陽氣，讓身體有能力把水送到需要的地方。

許詠棠提醒，這5種類型的核心差異，在於身體調節水分的能力不同，而非單純缺水問題。狂喝水不見得能治本，如果民眾每天喝足2000cc還是覺得乾，甚至影響睡眠，記得找專業中醫師把脈，找出真正的原因才能對症下藥。

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