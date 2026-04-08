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新冠免疫逃脫升溫 專家示警二次感染死亡風險逾4倍
〔記者羅碧／台北報導〕台灣新冠疫情進入第5年，病毒持續變異並轉為地區流行趨勢。專家警告，近期具高度免疫逃脫能力的變異株在亞洲擴散，加上研究顯示二次感染後全因性死亡風險可達未再感染者的4倍以上，疫情隨時可能反撲，呼籲民眾出現症狀應「要篩不要猜、就醫不等待」，把握5日內治療黃金期。
根據疾管署統計，2025年全年累積1727例新冠併發重症本土病例，其中近7成為65歲以上長者、8成為慢性病患者，顯示高風險族群仍為重症主力。另新冠重症患者死亡率高達23%，相當於每4人就有1人死亡，威脅不容忽視。
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台灣大學公共衛生學院特聘教授陳秀熙表示，目前國際主流變異株以NB.1.8.1與XFG為代表，均具高度免疫逃脫能力，對既有感染與疫苗保護力形成挑戰。自JN.1及其子代變異株成為主流後，病毒持續跳躍式演化，造成區域流行株差異與疫情不確定性增加。他指出，新冠病毒不會消失，且將持續演變，隨著夏季將至，民眾應提高警覺，尤其高風險族群應定期更新疫苗接種，以維持重症保護力。
此外，世界衛生組織近期將跳躍突變株BA.3.2列入監測。陳秀熙指出，該變異株屬不同演化支線，具有顯著免疫逃脫特性，目前已在香港、日本、韓國與新加坡等地現蹤，傳播速度快，需密切觀察後續發展，疫情存在反撲風險。
台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，雖然整體確診數較疫情高峰下降，但重症負擔仍高。根據2024年台灣全國性世代研究，再次感染者在感染後30天內的全因性死亡風險為未再感染者的4.29倍。另依疾管署血清抗體調查推估，全國近8成人口曾感染新冠病毒，代表多數民眾仍面臨再次感染的可能，且隨時間抗體保護力下降，風險持續累積。
中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，目前社區呼吸道疫情呈現多種病毒並行，包括流感、新冠、呼吸道融合病毒及副流感病毒等，初期症狀高度相似，僅靠臨床表現難以區分。基層醫療體系的快速診斷與即時介入，是守住高風險族群與醫療量能的關鍵。
林應然呼籲，65歲以上長者、慢性病患者、肥胖族群及孕婦等高風險對象，一旦出現發燒、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應於24至48小時內安排檢測並就醫。目前部分醫療院所已提供三合一快篩，可協助快速判別感染病原，健保亦給付重症高風險族群篩檢。
專家強調，新冠已進入長期共存階段，防疫策略須由疫情控制轉向風險管理，民眾應持續落實戴口罩、勤洗手與接種疫苗等防護措施，並在出現症狀時及早篩檢與就醫，以降低重症與死亡風險。
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