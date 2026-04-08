新冠免疫逃脫升溫 專家示警二次感染死亡風險逾4倍

台灣大學公共衛生學院特聘教授陳秀熙（左起）、台灣感染症醫學會理事長張峰義及中華民國基層醫療協會理事長林應然呼籲，民眾，應應持續落實戴口罩、勤洗手與接種疫苗等防護措施，並在出現症狀時及早篩檢與就醫，以降低重症與死亡風險。（記者羅碧攝）

〔記者羅碧／台北報導〕台灣新冠疫情進入第5年，病毒持續變異並轉為地區流行趨勢。專家警告，近期具高度免疫逃脫能力的變異株在亞洲擴散，加上研究顯示二次感染後全因性死亡風險可達未再感染者的4倍以上，疫情隨時可能反撲，呼籲民眾出現症狀應「要篩不要猜、就醫不等待」，把握5日內治療黃金期。

根據疾管署統計，2025年全年累積1727例新冠併發重症本土病例，其中近7成為65歲以上長者、8成為慢性病患者，顯示高風險族群仍為重症主力。另新冠重症患者死亡率高達23%，相當於每4人就有1人死亡，威脅不容忽視。

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台灣大學公共衛生學院特聘教授陳秀熙表示，目前國際主流變異株以NB.1.8.1與XFG為代表，均具高度免疫逃脫能力，對既有感染與疫苗保護力形成挑戰。自JN.1及其子代變異株成為主流後，病毒持續跳躍式演化，造成區域流行株差異與疫情不確定性增加。他指出，新冠病毒不會消失，且將持續演變，隨著夏季將至，民眾應提高警覺，尤其高風險族群應定期更新疫苗接種，以維持重症保護力。

此外，世界衛生組織近期將跳躍突變株BA.3.2列入監測。陳秀熙指出，該變異株屬不同演化支線，具有顯著免疫逃脫特性，目前已在香港、日本、韓國與新加坡等地現蹤，傳播速度快，需密切觀察後續發展，疫情存在反撲風險。

台灣感染症醫學會理事長張峰義提醒，雖然整體確診數較疫情高峰下降，但重症負擔仍高。根據2024年台灣全國性世代研究，再次感染者在感染後30天內的全因性死亡風險為未再感染者的4.29倍。另依疾管署血清抗體調查推估，全國近8成人口曾感染新冠病毒，代表多數民眾仍面臨再次感染的可能，且隨時間抗體保護力下降，風險持續累積。

中華民國基層醫療協會理事長林應然指出，目前社區呼吸道疫情呈現多種病毒並行，包括流感、新冠、呼吸道融合病毒及副流感病毒等，初期症狀高度相似，僅靠臨床表現難以區分。基層醫療體系的快速診斷與即時介入，是守住高風險族群與醫療量能的關鍵。

林應然呼籲，65歲以上長者、慢性病患者、肥胖族群及孕婦等高風險對象，一旦出現發燒、咳嗽或喉嚨痛等症狀，應於24至48小時內安排檢測並就醫。目前部分醫療院所已提供三合一快篩，可協助快速判別感染病原，健保亦給付重症高風險族群篩檢。

專家強調，新冠已進入長期共存階段，防疫策略須由疫情控制轉向風險管理，民眾應持續落實戴口罩、勤洗手與接種疫苗等防護措施，並在出現症狀時及早篩檢與就醫，以降低重症與死亡風險。

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