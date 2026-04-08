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健康網》沙門氏菌突破腸壁進血液 兒科醫：幸好沒誤判 割錯闌尾、開錯腸

2026/04/08 15:40

健康網》沙門氏菌突破腸壁進血液 兒科醫：幸好沒誤判 割錯闌尾、開錯腸

沙門氏菌造成「菌血症」，在林口長庚醫師吳昌騰抽絲剝繭下，未以一般醫療最常用的開刀處置，成功戰勝病菌搶回奄奄一息的病童；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「醫師，請您幫幫忙，我的孩子已經發燒一個禮拜了……今天突然肚子痛到不行！」林口長庚急診室醫師吳昌騰指出，直覺是「急性闌尾炎」，但深入問診後，從闌尾炎到腸阻塞，先決定不急動刀，隔天血檢出爐，抓到凶手了，就是沙門氏菌搗蛋，並已突破腸壁進到血液。

吳昌騰在臉書專頁「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」發文分享，他說，那天清晨7點多左右，一位媽媽抱著孩子衝進診間，六神無主的模樣，醫師得到兩個關鍵字「高燒+右下腹痛」，自然很容易連結到─急性闌尾炎。

但隨著問診後，吳昌騰排除闌尾炎，也發現病程並不單純。他心想：「這個孩子已發燒7天，幾乎沒有退燒的間歇，隨後出現嘔吐與完全停止排便」，看來是腸道「卡住」的危險訊號。在診間觀察室，病童突然一陣翻身，嘔出了一口深咖啡色的液體─代表腸道出血或嚴重阻塞的訊號。

接著在影像學檢查（CT）也證實「腸阻塞」。此時，吳昌騰又陷入兩難，到底是開還是不開？但他又重回床邊觀察病童，發現好幾個矛盾點，其一在腹部觸診，沒有腹膜炎特有的「反彈痛」與僵硬感。其二，血液檢查結果，孩子的發炎指數（CRP）極高，但白血球（WBC）卻沒有顯著上升，這與典型的闌尾炎不符。看來這兩項疾病應該沒有上身。

吳昌騰靠臨床經驗，觀察到腸道末端有糞便，於是他決定再觀察一下，不先急著動刀。果真在隔天揪出病症─沙門氏菌，感染引發的「假性腸阻塞」。

因為，病菌已進入血液，吳昌騰解釋，此為醫學上的「菌血症」。若是當時只當成一般腸胃炎讓孩子回家待著，可能病重演變成腦膜炎、骨髓炎或嚴重的敗血症。

而如今已確診為「菌血症」，投以抗生素治療，讓孩子腸蠕動恢復了，燒退了，笑容也回來了。因此，吳昌騰提醒家長要注意以下3點：

●發燒長短是關鍵：
發燒超過5-7天絕對不是小事。即便活動力尚可，也必須重新評估是否有隱藏的感染源。

●「嘔吐+止便」是警訊：
當孩子持續嘔吐且完全沒有排便時，代表腸道可能已經停擺或阻塞，必須立刻就醫。

●內外科的模糊地帶：
有些看似需要開刀的急腹症，背後其實是嚴重的全身性感染。

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