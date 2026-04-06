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健康網》陳光復妻：縣長腦出血甦醒 昏迷指數7-8！ 醫解析腦傷病人復原關鍵

2026/04/06 16:40

澎湖縣長陳光復自大年初一跌倒意外發生後，健康狀況一直為外界所關注。妻吳淑瑾（左）今表示，縣長已甦醒，一定會參選到底。台北慈濟醫院指出，昏迷指數低於8分為嚴重腦部損傷病人。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣長陳光復自大年初一跌倒意外發生後，健康狀況一直為外界所關注。妻吳淑瑾（左）今表示，縣長已甦醒，一定會參選到底。台北慈濟醫院指出，昏迷指數低於8分為嚴重腦部損傷病人。（記者劉禹慶攝）

〔健康頻道／綜合報導〕澎湖縣長陳光復自大年初一發生跌倒意外，造成顱內出血，急送高雄榮總醫治，其妻子今（6）日透露，他已經清醒，眼球能跟隨聲音轉動，病情逐步好轉，並表示，她堅信縣長一定會康復，目前昏迷指數7-8分，並強調黨中央的縣長候選人依然是陳光復。

陳光復在今（2026）年大年初一發生嚴重摔倒意外，造成後腦勺受創及顱內出血，當場失去呼吸心跳（OHCA），經三總澎湖分院急救13分鐘後恢復心跳，隨後緊急後送至高雄榮總進行「開顱減壓手術」，透過拿掉部分頭蓋骨來緩解腦部因出血與水腫產生的壓力。

根據台北慈濟神經外科衛教資料指出，嚴重腦部創傷是指病人外傷性的出血以及缺氧、腦部重要功能損傷，同時影響到病人的意識狀況。昏迷指數是指睜眼反應、言語反應、動作反應等三項評估病人的清醒度指數。
●正常人的昏迷指數為15分。
●完全昏迷為3分。
●昏迷指數低於8分為嚴重腦部損傷病人，除了有高達30-50%的死亡率之外，也有相當高機率導致長期失能，必須長期依賴他人的照護。而存活下來的病人也有可能成為植物人狀態，或者是仍須長期使用呼吸器維生。

台北慈濟醫院指出，通常開顱手術後，清除血塊、安裝顱內壓監測器、使用呼吸器、藥物治療。存活下來機率可達85%。手術如果成功可降低腦壓的機會，配合內科療法，可以防止因顱內出血及過高腦壓對於腦神經組織產生之永久傷害。

台北榮總護理部衛教資料指出，昏迷指數是用來測量病人對外界刺激的反應，以判斷病人意識清醒的程度。目前多採用格拉斯哥昏迷量表（Glasgow Coma Scale, GCS）來評估病人的意識程度，評估內容包括病人的睜眼反應（Eye open, E）、語言反應（Verbal response, V）及運動反應 （Motor response, M）等3部份，觀察病人的表現來計算相對應的分數，再將3個部分的分數加總即為昏迷指數。

●睜眼反應（E）：滿分4分（考量有外力阻止眼睛睜開，例如眼皮水腫）
4分：主動地睜開眼睛。
3分：聽到呼喚後會睜眼。
2分：有刺激或痛楚會睜眼。
1分：對於刺激無反應。

●語言反應（V）：滿分5分
5分：說話有條理，會與人交談。
4分：可應答，但說話無邏輯性。
3分：可說出單字或胡言亂語。
2分：可發出無法理解的聲音。
1分：無任何反應。

●運動反應（M）：滿分6分
6分：可遵從指令做出動作。
5分：對疼痛刺激有反應，可定出疼痛刺激部位，並除去痛刺激。
4分：對疼痛刺激有反應，可定出疼痛刺激部位，但無法除去痛刺激。
3分：對疼痛刺激有反應，肢體會彎曲，試圖迴避。
2分：對疼痛刺激有反應，肢體會異常伸展或僵直之姿勢。
1分：無任何肢體反應。

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