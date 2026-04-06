高雄春捲危機！患者驗出「沙門氏桿菌」 專家：恐是「這食材」惹禍

高雄正義市場春捲疑似發生大規模的食物中毒事件。營養師劉學民提醒，配料中的蛋、豆干最易遭污染，格外要注意備食的溫度，圖為衛生局前往稽查照。（高雄市衛生局提供）

〔記者林志怡／台北報導〕近期高雄市苓雅區正義市場春捲攤爆發集體中毒事件，目前中毒人數已達到140人，其中已有12人初步檢出沙門氏桿菌。毒物專家推測，這次事件可能與店家未落實食材清潔，料理過程中又出現交叉污染、加熱不完全等情況，才造成如此大規模的中毒事件。

沙門氏桿菌可透過人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品等多種途徑污染食物，但耐熱性低，煮沸5分鐘可將其殺死。北榮職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌推測，這次事件可能是因為店家沒有使用洗選蛋，處理食材時沒有落實清潔，或是過程中加熱不完全所致，加上販售的量較大，才導致多人中毒。

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沙門氏桿菌造成中毒，主要與患者誤食受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，或是豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品有關。

楊振昌指出，患者通常在4至48小時內就會發病，發病時間愈短，症狀愈嚴重，主要症狀為下痢、腹痛、寒顫、發燒、噁心、嘔吐，治療方面以支持性療法為主，通常2至3天後會痊癒，但老年人、小朋友、免疫力較差的族群可能因感染性腹瀉造成菌血症，需要抗生素治療，務必特別注意。

此外，食藥署指出，沙門氏桿菌是台灣第4大食品中毒事件原因，依據各地飲食習慣不同，在部分地區可躍升至排名第一或第二，據統計，2018年歐盟因沙門氏桿菌造成食源性疾病的比例甚至達到約3分之1。

食藥署呼籲，為預防誤食沙門氏桿菌、造成食物中毒，民眾食用食品前，務必充分加熱並立即食用，且加熱後的食品應防止交叉污染，生食及熟食所使用之容器、刀具、砧板應分開，勿混合使用，同時注意手部衛生，處理食品之前，手部要清洗並保持潔淨，並防止病媒侵入，垃圾應加蓋並定時清除。

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