健康網》這種泡泡尿最危險 醫提醒3條件符合快檢查腎臟

當民眾的尿液出現細小綿密且持久泡泡，可能是蛋白尿警訊，代表腎臟濾網功能受損，應及早就醫檢查；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕民眾解尿時要注意看自己的尿，一旦出現像生啤酒般綿密泡泡，小心不是正常現象。洪永祥診所院長洪永祥醫師提醒，若泡泡細小、厚且久久不散，可能是蛋白尿警訊，代表腎臟濾網功能受損，應及早就醫檢查，避免延誤治療。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，如果民眾的尿像一杯剛倒出來的生啤酒，泡泡很多、又細又綿密、厚厚一層，而經過了5分鐘過後還不會消散，這不是正常現象，是腎臟的腎絲球受損的訊號。

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洪永祥表示，民眾的尿液若發生這種情況，最常見的原因是蛋白尿，也就是說，腎臟濾網已經受損發炎，原本應該留在身體裡的蛋白質，跑到尿裡面，才會出現這種綿密的泡泡。輕微的病人可藉由藥物治療，持續控制，一旦病情嚴重則要腎臟切片與免疫療法。

民眾應該如何分辨是因為水喝太少，或是由尿蛋白引起？洪永祥解釋，尿液裡面很多黏稠物質像是尿素氮、尿酸也是黏答答，然而最黏的就是蛋白尿，若是偶爾出現大大小小泡泡，同時很快散去，代表水喝太少，形成了尿太濃稠。

洪永祥提醒民眾，記住3個關鍵條件1.泡泡綿密細小厚厚一層像生啤酒；2.持續超過5五分鐘；3.連續超過一週都有出現。民眾只要符合2個條件時，最好及時就診腎臟科。

值得注意的是，慢性腎臟病初期幾乎沒有症狀，不痛、不癢，但腎功能可能正在慢慢下降。很多人都是拖到水腫、疲倦，嘔吐甚至需要洗腎才發現，往往已錯過最佳治療時機。

洪永祥總結，尿液變化是身體重要警訊之一，若發現尿尿像生啤酒便意味著腎臟正在拉警報，應儘早就醫檢查，避免病情惡化。

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