掃墓驚見墓碑》「情深深」李副官曹秋根已逝15年 醫：胰臟癌奪命太無聲

《情深深雨濛濛》中飾演李副官的曹秋根在中國網友於清明掃墓時，發現他的墓碑，早於15年前罹患胰臟癌過世。根據台北榮總衛教資料指出，早期症狀不明顯，發現時往往已是晚期。（取自《情深深雨濛濛》影片）

〔健康頻道／綜合報導〕《情深深雨濛濛》是2001年播出的經典瓊瑤劇，劇中飾演「李副官」的中國男演員曹秋根，早在劇播出後10年不幸因胰臟癌病逝，享年58歲，還是一名中國網友在掃墓時，意外發現他的墓碑，令人不勝唏噓。

曹秋根在2009年即確診胰臟癌，他仍抱病拍戲，一直到隔年病情惡化才停工。他除了《情深深雨濛濛》外，還曾出演過《格格要出嫁》、《海天作證》等多部影視作品。當年《情深深雨濛濛》成為家喻戶曉名劇，捧紅演員有趙薇、林心如、古巨基、蘇有朋等人。

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根據台北榮總衛教資料指出，胰臟癌是指發生在胰臟組織的惡性腫瘤。由於胰臟位在後腹腔，早期症狀不明顯，發現時往往已是晚期，因此有「沉默的殺手」之稱，危險因子如下：

●年齡：常發生於60-70歲。

●遺傳：有家族史的人，罹患率較高。

●慢性疾病：糖尿病、肥胖症、慢性胰臟炎。

●吸菸：吸菸者罹患風險高，即使戒菸，罹病風險依舊高於未吸菸者。

●酒精：酗酒會導致慢性胰臟炎，也提升罹患胰臟癌風險。

●飲食習慣：蔬果攝取不足、紅肉或高醣高熱量食物攝取過量會提高罹癌風險。

●環境：常接觸工業化學溶劑。

台北榮總指出，約80%的胰臟癌病友會有疼痛問題。建議記錄疼痛的性質、部位、程度及持續時間，作為調整止痛藥的依據。以下是常見症狀：

●疼痛：上腹部或背部疼痛。

●食慾不振、體重減輕：不明原因體重明顯下降。

●黃疸：皮膚或眼白變黃、尿液呈茶色（當腫瘤壓迫膽管時）。

●消化問題：腹脹、腹瀉或脂肪便。

●疲憊感：全身無力、容易疲勞。

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