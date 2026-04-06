高雄春捲爆集體食物中毒 醫揭沙門氏菌感染可能來源

高雄正義市場春捲上百人集體中毒案，12名患者初步驗出沙門氏菌陽性。示意圖，非當事店家。（資料照，記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄正義市場春捲爆發140人食物中毒，已有12名病患檢出沙門氏菌陽性，高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成指出，沙門氏菌會藉由糞口傳播，另外未徹底煮熟的雞蛋恐是主要感染原因。

高雄阮綜合醫院消化內科主治醫師蕭偉成晚上在個人臉書發文指出，食物中毒是一種常見的食源性疾病，通常因食用受污染的生肉、蛋類、乳製品或未煮熟食物而感染。感染後約 6-72小時會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛及發燒等急性腸胃炎的症狀。

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沙門氏菌感染源與傳播途徑，包括食用受污染的畜肉、禽肉、蛋類、乳製品、海鮮等，其中，未徹底煮熟的雞蛋是主要原因。另外，人與人之間直接或間接經糞便污染食品，或是接觸貓、狗、小烏龜等寵物後未洗手，都可能將沙門氏菌帶入口中。「預防關鍵在於充分加熱食物、生熟食分開、保持環境與手部衛生」。

蕭偉成表示，感染沙門氏菌的潛伏期為6-72小時，平均18-36小時，症狀包括急性腹瀉、腹痛、寒顫、高燒（38-40℃）、噁心、嘔吐。病程通常持續 2-7 天，約 5% 的人會成為帶菌者。若患者為嬰兒、50歲以上長者或免疫低下者，較容易出現嚴重症狀或轉移性感染。

預防方法是處理食物前確實洗手；刀具、砧板應生熟食分開使用；食品應完全加熱，中心溫度須達 75°C 以上；食物不應在室溫下存放過久，以冷藏 ＜4°C 、熱食 ＞60°C為佳；不食用帶有污染物或生蛋製品。

蕭偉成提醒，大多數的患者罹患急性腸胃炎而有噁心、嘔吐、腹部絞痛、腹瀉等症狀時，若是症狀不嚴重適度補充水分及電解質、暫時減少油脂性食物、豆漿、牛奶的攝取以免加劇症狀，大多會自行痊癒。若症狀持續或加重，同時持續高燒或疑似菌血症的症狀出現時，還是要儘速就醫尋求治療。

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