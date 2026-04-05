健康網》沒糖尿病也危險 醫揭胰島素阻抗9徵兆

專家表示，腹部肥胖與午餐後嗜睡，可能是胰島素阻抗的早期警訊；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代慢性病，從肥胖、糖尿病、心血管疾病到失智，背後都有同一個共同點，就是胰島素阻抗。鄰好西醫診所醫師李思賢指出，不少人以為血糖正常就代表健康，但真正潛藏的風險可能早已出現。胰島素阻抗往往在沒有明顯症狀下悄悄發展，成為多種慢性病的源頭，一旦腹部脂肪增加、餐後容易疲倦想睡、血脂異常、皮膚出現暗沉斑塊或小肉芽，甚至水腫與高血壓等9種狀況，最好保持警覺。

李思賢於臉書專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」發文分享，民眾應該知道胰島素阻抗的9個徵兆。Ben Bikman 是美國楊百翰大學（BYU）的生理學教授，也是當代胰島素阻抗領域最具影響力的研究者之一。他的博士是生物能量學（Bioenergetics），十多年來專注於研究「胰島素」如何成為現代慢性病的共同起點。他的著作 《Why We Get Sick》 至今仍是這個領域的經典入門書。

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李思賢表示，Bikman的核心論點很簡單但很有力，大部分現代慢性病，從肥胖、糖尿病、心血管疾病到失智，背後都有同一個共同點就是胰島素阻抗。而胰島素阻抗的可怕之處在於，它可以在民眾沒有糖尿病診斷的前提下，靜靜地潛伏好幾年甚至十幾年，換句話說，早在空腹血糖異常之前就已經開始破壞你的身體。

超過2項就要注意！代謝警訊已浮現

為了幫助大眾早期辨識風險，Bikman整理出9項常見徵兆：

1.腹部的脂肪比你希望的還多嗎？

2.你有高血壓嗎？

3.家族有心血管疾病的病史嗎？

4.你的三酸甘油酯（TG）偏高嗎？

5.容易水腫、水分滯留嗎？

6.頸部、腋下或其他部位有膚色變深的斑塊，或是一顆顆的小肉芽（皮膚贅瘤）嗎？

7.家族有人有胰島素阻抗或第二型糖尿病嗎？

8.吃完午餐後兩小時，你會感到特別疲倦、想睡嗎？

9.女性：你是否有妊娠糖尿病或多囊性卵巢症候群（PCOS）？男性：你是否有低睪固酮或勃起功能障礙？

李思賢接著說，如果上述9項徵兆中，你的答案為「是」超過2題，就要警覺很可能有胰島素阻抗風險。不過，他強調先不要恐慌，胰島素阻抗幾乎完全可以透過生活型態改善，包括：減少精製碳水、增加肌肉量、規律運動、充足睡眠，這些策略，每一項都在直接或間接地改善胰島素敏感度。

李思賢總結，民眾下次看健檢報告時，除了空腹血糖，記得一起看看空腹胰島素和三酸甘油酯/HDL比值，這兩個指標往往能更早發現問題。

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