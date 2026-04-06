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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

瘦瘦針快速減重 小心「耳咽管開放」抗議

2026/04/06 05:30

▲近年「新一代瘦瘦針」流行，帶動快速減重風潮，不過隱藏在「瘦得快」的背後，要注意身體其他地方可能正在發出抗議！圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

▲近年「新一代瘦瘦針」流行，帶動快速減重風潮，不過隱藏在「瘦得快」的背後，要注意身體其他地方可能正在發出抗議！圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

文／謝承祐

隨著近年「新一代瘦瘦針」的問市與流行，帶動了一波快速減重風潮。許多人隨著體重數字下降，重新找回自信與輕盈。不過隱藏在「瘦得快」的背後，身體的其他地方有可能正在發出抗議！

最近在耳鼻喉科門診發現有多位年輕女性，因為一直聽到自己呼吸和說話聲音感到困擾前來求診。初步檢查確認她們的症狀屬於「耳咽管開放症候群」，然而進一步問診後發現，造成她們症狀的共同特點，竟然都是用了瘦瘦針快速的瘦下來所導致耳咽管的問題產生。

▲謝承祐醫師向病患說明耳咽管開放狀況。（照片提供／醫師謝承祐）

▲謝承祐醫師向病患說明耳咽管開放狀況。（照片提供／醫師謝承祐）

▲耳咽管開放症示意圖。（照片提供／醫師謝承祐）

▲耳咽管開放症示意圖。（照片提供／醫師謝承祐）

▲耳咽管開放症手術治療前後對照圖。（照片提供／醫師謝承祐）

▲耳咽管開放症手術治療前後對照圖。（照片提供／醫師謝承祐）

常聽到自己呼吸和說話聲音

耳咽管是一條連接中耳腔與鼻咽部的小管子。平常它是關閉的，只有在吞嚥或打哈欠時會短暫打開，用來平衡耳朵內外的壓力，最常見的就是搭飛機起飛或降落時壓力變化造成耳朵悶脹，需要吞口水緩解耳朵塞住的感覺。

缺少脂肪 軟墊沒支撐關不緊

耳咽管周圍圍繞著一些脂肪組織，這些脂肪就像「軟墊」一樣，幫忙把耳咽管撐住、維持關閉的狀態。當體重在短時間內快速下降，全身脂肪減少時，耳咽管旁邊的這些脂肪軟墊也會同步跟著變薄。由於耳咽管少了脂肪軟墊的支撐、黏膜萎縮，就容易關不緊，變成異常的「開放」狀態。

◎發生這個狀況時，就會有以下幾個很難不被注意的特殊症狀：

●聽到自己的說話回音：講話時覺得自己的聲音在腦袋裡迴盪，像開了麥克風或在山谷中的回音，非常困擾。

●聽到自己的呼吸聲：連微弱呼吸的氣流聲都在耳內迴盪，甚至聽得到心跳聲。

●耳朵悶悶脹脹的：感覺耳朵塞住了，類似感冒鼻塞後，與坐飛機時耳朵悶脹感覺類似。

●躺下變好，坐起變差：這是一個關鍵指標！因為躺下時靜脈回流充血，組織會稍微腫脹，剛好把耳咽管堵住，症狀就會減輕；但一坐起來或站著，症狀又明顯了。

因為體重快速下降而遇到「耳咽管開放症候群」的病人，症狀輕微的人可以多補充水分，暫停施打瘦瘦針，通常就能緩解症狀。

▲謝承祐醫師為病患檢查耳咽管。（照片提供／醫師謝承祐）

▲謝承祐醫師為病患檢查耳咽管。（照片提供／醫師謝承祐）

然而遇到症狀已經嚴重影響生活的人，建議可以考慮請耳鼻喉科專業醫師，進行「耳咽管脂肪或玻尿酸注射手術」，精準地將耳咽管旁凹陷缺失的「軟墊」填補起來，讓耳咽管回到原本關閉的狀態。

每月減2公斤以內 安全瘦身

對於想要透過「瘦瘦針」減重的朋友，建議要把減重目標從「瘦得快」轉變成「瘦得安全、長久」，並且留意減重的速度，可以每個月2公斤以內緩慢、漸進式的速度減重，不僅對身體負擔較小，也能避免「耳咽管開放症候群」的發生。

（作者為台中慈濟醫院耳鼻喉部聽語中心主任）

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