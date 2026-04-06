每天減鹽2~3公克 有助降低高血壓

▲定期量血壓，注意血壓變化。（照片提供／醫師郭志東）

文／郭志東

當我們攝取過多鹽分（主要是鈉），身體為了維持體內平衡，會把更多水分留在血液中，導致血容量增加，血管內壓力上升，血壓自然跟著升高。此外，高鹽飲食還會刺激腎臟與神經系統，使血管更容易收縮，長期下來不只血壓升高，血管也會變得較僵硬。

吃太鹹會讓腸道壞菌變多

你可能聽過「鹽敏感型高血壓」。這類人只要鹽吃多一點，血壓就明顯上升，常見於年長者、糖尿病、腎臟病患者。近年研究發現，腸道菌相的差異，可能就是關鍵之一。

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我們腸道中住著數以兆計的細菌，負責協助消化、調節免疫與代謝。研究發現，高鹽飲食會改變腸道菌叢的平衡，特別是減少有益菌、增加發炎相關菌種。某些有益菌能產生短鏈脂肪酸（short-chain fatty acids），這些物質有助於血管放鬆、抑制發炎，對血壓控制有正面效果。但當鹽分攝取過多，這些菌數量下降，血管調節能力也隨之變差，血壓更容易上升。簡單來說，鹽吃太多，會讓腸道「好菌變少、壞菌變多」，間接讓血壓失控。

研究顯示，只要每天減少約2–3公克的鹽分（約半到一茶匙），多數高血壓患者的收縮壓可下降5–10mmHg，效果可媲美一種降壓藥。同時，減鹽也有助於改善腎臟負擔、降低中風與心臟病風險。

加工食品、外食隱藏高鈉

除了烹調用可見的鹽巴外，還有一些「不可見」的鈉來源主要來自於加工食品與外食。所以建議少喝湯、滷汁；少吃香腸、火腿、泡麵、醃漬品；多選擇原型食物；用香料、蒜、蔥、胡椒取代鹽巴提味。

對高血壓的病人來說，減鹽不是短期任務，而是長期投資。減鹽除了為了血壓，更是在照顧血管、腎臟，甚至腸道健康。當腸道菌叢回到平衡狀態，血壓控制也會變得更容易。

（作者為國泰綜合醫院心血管中心主治醫師）

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