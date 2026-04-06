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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

15公分肝腫瘤侵犯血管 質子放療合併免疫療法拆彈

2026/04/06 05:30

▲林口長庚放射腫瘤科副系主任謝承恩（右）與血液腫瘤科教授謝佳訓（左）展開跨科合作，發現質子放射治療合併免疫治療的患者2年存活率可達77%。（長庚醫院提供）

▲林口長庚放射腫瘤科副系主任謝承恩（右）與血液腫瘤科教授謝佳訓（左）展開跨科合作，發現質子放射治療合併免疫治療的患者2年存活率可達77%。（長庚醫院提供）

記者林志怡／台北報導

60歲女性因腫瘤達15公分並已侵犯血管，一度被預期只能再活半年，但經質子放射治療合併免疫治療，手術後2年未見復發。林口長庚醫院放射腫瘤科副系主任謝承恩指出，質子放射治療合併免疫治療可啟動全身性抗癌反應，患者2年存活率可達77%，是中晚期肝癌治療的新契機。

6旬婦一度被判只能再活半年

謝承恩解釋，雖健保已將肝功能仍良好的中晚期患者納入免疫治療給付對象，但僅2至3成患者治療後腫瘤明顯縮小，多數患者最終仍會出現抗藥性，整體平均存活期僅約一年半。質子放射治療則以肝癌局部控制為強項，但對於腫瘤體積過大或已侵犯血管者，仍存在遠端轉移風險，目前屬自費項目，近年來國際關注是否能透過「質子治療結合免疫療法」兼顧局部與全身的治療效果。

中晚期肝癌2年存活率達77%

林口長庚醫院團隊自2024年展開跨科合作，分析137位接受質子放射治療的中晚期肝癌患者，結果顯示，質子合併免疫治療的患者2年存活率達77%，明顯優於單純質子治療的53%及質子合併標靶藥物的47%，接受合併免疫治療的患者，癌症轉移風險明顯降低，疾病控制時間也顯著延長，且並未增加肝毒性、腸胃炎或血液學毒性，整體僅約1.5%患者出現上消化道出血，顯示此整合治療策略具良好安全性與可行性。

相關研究成果已於2025年12月發表在國際頂尖期刊《肝癌Liver Cancer》，並受邀於2026年在法國舉行的粒子治療合作組織（PTCOG）年會主場發表，展現台灣在肝癌質子治療與放射免疫整合領域的領先地位。

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