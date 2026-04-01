健康網》皮膚出現咖啡牛奶斑藏警訊 眼科醫：超過6個要留意

民眾的皮膚上若出現這種咖啡牛奶斑，可能是神經纖維瘤第一型重要線索。（圖取自齊育殿臉書）



〔健康頻道／綜合報導〕你身上有這樣的咖啡牛奶斑嗎？不少民眾第一時間聯想到的是去找皮膚科醫師，然而，眼科醫師齊育殿提醒，眼睛可能藏著秘密。

齊育殿在臉書專頁「齊育殿 眼科醫師｜天天有好視」發文分享，很多家長或民眾看到身上有這種淡褐色的斑塊，直覺會先去看皮膚科，不過，這樣的徵兆在眼科醫師眼裡，可能是診斷某種遺傳性疾病的重要線索。

請繼續往下閱讀...

齊育殿說明，這種斑塊在醫學上叫「咖啡牛奶斑」（Café-au-lait spots），如果身上出現6個以上，一旦青春期前直徑>0.5cm，青春期後>1.5cm，就要高度懷疑是不是神經纖維瘤第一型（NF1）。

他進一步分析，NF1經常伴隨以下眼部徵兆，是眼科醫師診斷的關鍵依據：

●虹膜上出現「小雀斑」

醫學上稱作利希結節 。它們長在黑眼珠上，通常不影響視力，但在顯微鏡下卻是無所遁形，是診斷NF1的黃金指標之一。

●隱形威脅

有少部分患者會出現 視神經膠質瘤。這對視力有潛在威脅，特別是小朋友，如果沒有定期追蹤，可能會導致視力受損甚至眼球突出。

●眼皮的異狀

有時腫瘤會長在眼瞼，造成眼皮下垂或呈現特殊的「S 型」曲線。

齊育殿提醒，如果發現自己或孩子身上有超過6個這類的斑塊，除了皮膚科，別忘了也到眼科門診安排一次專業的裂隙燈檢查與視底評估，身體的警訊就藏在像是「胎記」的地方，及早發現可以及早治療，以免錯過了黃金治療期。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法