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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

罕見案例！以為是痘痘 國三少年皮膚層長出肉癌

2026/04/01 10:01

馮啟彥主任醫師提醒，若出現不明原因且持續未消失腫塊，應盡速就醫治療。（圖由大千綜合醫院提供）

馮啟彥主任醫師提醒，若出現不明原因且持續未消失腫塊，應盡速就醫治療。（圖由大千綜合醫院提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名14歲國中男學生，4個月前發現上腹部皮膚出現一個小隆起硬塊；起初還以為只是普通的小痘痘，甚至不時動手去摳。這顆「痘痘」近幾週迅速增大並出現出血症狀；其母親察覺異狀，帶往大千綜合醫院就診，經醫師手術切片檢查，確診是臨床罕見「肉癌」，予以切除追蹤觀察。

大千綜合醫院外科部主任醫師馮啟彥指出，一般民眾常聽到的「皮膚癌」多源自皮膚表層，而「肉癌」（軟組織肉瘤）則好發於脂肪或肌肉層。這兩類癌症在青少年族群中都非常少見，而病人的肉癌竟是由皮膚層長出，在臨床上更是「罕見中的罕見」。

男學生上腹部皮膚出現隆起硬塊（藍圈處），檢查竟是罕見肉癌。（圖由大千綜合醫院提供）

男學生上腹部皮膚出現隆起硬塊（藍圈處），檢查竟是罕見肉癌。（圖由大千綜合醫院提供）

馮啟彥表示，由於肉癌對化療的反應普遍不佳，且術後復發率高。目前醫學上最有效的應對方式，就是及早診斷、及早廣泛切除。此次案例在確診為肉癌後，隨即為病人安排電腦斷層及正子掃描。慶幸的是，檢查顯示癌細胞尚未發生明顯轉移。該名男學生後由馮啟彥進行腫瘤廣泛切除手術，術後復原情況良好，並持續接受後續觀察。

馮啟彥提醒，身體若出現不明原因且「持續未消失」的腫塊，千萬不可視為普通皮膚問題而掉以輕心，更應避免自行抓摳造成傷口感染。若發現下述異狀應盡速就醫：

1.腫塊短期內迅速變大。

2.腫塊出現疼痛、出血或潰瘍。

3.觸摸起來質地堅硬、無法推動或移位。

透過專業醫師的判斷與切片檢查，才能在黃金治療期內發現病灶，避免延誤病情。

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