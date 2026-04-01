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健康 > 杏林動態

戒菸拿好禮！ 竹市戒菸達人活動4月開跑

2026/04/01 11:29

竹市多家醫療院所及藥局提供戒菸門診、藥物治療與專業評估服務，協助戒菸者量身訂做個人化戒菸計畫。（市府提供）

竹市多家醫療院所及藥局提供戒菸門診、藥物治療與專業評估服務，協助戒菸者量身訂做個人化戒菸計畫。（市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府鼓勵市民遠離菸害，4月至9月推出「我是戒菸達人，好禮獎不完」活動。凡年滿18歲以上吸菸民眾，只要攜帶健保卡至竹市44家戒菸合約醫事機構接受專業戒菸服務，即可獲得戒菸小禮物1份及商品禮券100元；另透過撥打免費戒菸專線0800-63-63-63接受輔導服務，也可獲得精美小禮，名額有限、送完為止。

市府表示，戒菸不僅可降低心血管疾病、肺癌及慢性呼吸道疾病風險，也能為家人打造更安心的生活環境。透過專業戒菸門診與專線輔導，成功戒菸的機率可提升至少3倍。去年共有2001人參與戒菸門診，483人次透過戒菸專線尋求協助，6個月平均戒菸成功率達33.27%。

衛生局長陳厚全表示，民眾可撥打免費戒菸專線0800-63-63-63，獲得專業諮詢與持續追蹤輔導；此外，竹市多家醫療院所及藥局亦提供戒菸門診、藥物治療與專業評估服務，協助戒菸者量身訂做個人化戒菸計畫，循序漸進邁向成功戒菸目標。

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